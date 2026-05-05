Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 6 Mei 2026 | 02.57 WIB

Punya Wibawa, 6 Weton Ini Sering Jadi Pusat Perhatian Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton Paling Berwibawa (photogenia/freepik)

JawaPos.com - Primbon Jawa menyebutkan bahwa ada beberapa weton yang sejak lahir telah memancarkan aura karisma yang kuat dan memikat, sehingga mudah menarik perhatian orang di sekitarnya.

Weton-weton ini dikenal memiliki wibawa tinggi, pesona alami, serta daya tarik yang membuat mereka sering menjadi sorotan, baik di tempat kerja, dalam pergaulan, maupun di lingkungan keluarga.

Selain itu, mereka juga cenderung dipercaya dalam urusan kepemimpinan dan kerap berperan penting dalam menentukan keputusan besar.

Lalu, siapa saja yang termasuk dalam weton dengan pesona alami tersebut? Berikut ini daftarnya menurut Primbon Jawa.

Mengutip dari kanal YouTube Nguri Jawen pada Selasa (5/5), disebutkan bahwa ada enam weton yang memiliki karisma dan kewibawaan tinggi hingga menjadi pusat perhatian menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi

Rabu Legi memiliki neptu 14 dan berada di bawah naungan bintang yang membawa ketenangan batin.

Orang kelahiran Rabu Legi menampilkan kesan pertama yang sangat tenang dan terkendali, bahkan cenderung pendiam namun menyimpan daya pikat luar biasa.

Meski tidak tampil mencolok secara fisik, mereka memiliki energi batin yang kuat sehingga mampu menjadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha keras.

Mereka dianugerahi keseimbangan alami yang membuat orang lain merasa nyaman saat berada di dekatnya.

Rabu Legi dikenal sebagai pendengar ulung dengan kemampuan menjaga perasaan orang lain dan berbicara bijaksana tanpa perlu memaksakan pendapat.

Kata-kata yang terucap dari bibir mereka sering menggetarkan hati dan meninggalkan kesan mendalam.

Tantangan terbesar bagi kelahiran Rabu Legi adalah kecenderungan dianggap pasif karena sifat tenangnya, serta kelemahan dalam menonjolkan diri yang bisa membuat kesempatan berlalu begitu saja.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki neptu 13 dan berada di bawah pengaruh energi spiritual yang kuat.

Kelahiran hari ini membawa aura misterius yang mengundang rasa tertarik sekaligus sedikit keraguan bagi orang yang mendekatinya.

