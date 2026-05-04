Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 4 Mei 2026 | 17.33 WIB

4 Zodiak yang Butuh di Kritik Supaya Terus Berkembang, Tamparan untuk Bisa Sukses Besar

Ilustrasi kritik/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini sebenarnya memiliki sikap positif dan peluang besar untuk meraih kesuksesan.

Namun mereka tetap membutuhkan kritik sebagai wake up call supaya kehidupan mereka bisa lebih baik lagi. Kritik bisa membantu mereka menyadari potensi diri dan hal-hal yang perlu mereka tingkatkan di kemudian hari.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu ditampar agar bisa melihat jati diri mereka yang sebenarnya.  

Pisces tahu anda tenggelam dalam lautan emosi hampir setiap saat. Namun anda sering dimanipulasi orang lain terutama orang-orang yang anda sayangi. Anda intuitif, bijak dan mampu, jadi jangan biarkan siapapun membuat anda meragukan diri sendiri. Tetaplah bermimpi dengan mata terbuka, supaya anda berada di jalur yang tepat. 

Cancer selalu ada untuk orang lain, tapi tidak ada satu orangpun yang ada untuk anda. Anda berhak menjalani hidup idi mana anda adalah pemimpin untuk emosi anda sendiri. Tetaplah jadi pribadi yang penuh empati namun tambahkan sedikit rasa percaya diri.

Virgo memiliki perhatian yang tinggi terhadap detail. Namun, sifat kritis anda terkadang bisa berbalik menyerang diri sendiri. Sudah saatnya melakukan yang terbaik tanpa validasi orang lain. Kesempurnaan hanyalah ilusi, percayalah anda sudah melakukannya di atas rata-rata.

Libra memiliki kemampuan diplomasi dan keinginan yang tulus untuk membuat semua orang merasa bahagia. Namun sebagai sosok people pleaser, kebutuhan anda akan kesimbangan justru menyulitkan. Anda adalah pemimpin alami, jadi gunakan kekuatan itu untuk menciptakan hidup yang adil, seimbang, dan mencerminkan diri anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
