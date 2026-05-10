9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

Ilustrasi Mall terbaik di Sidoarjo (Google Maps)

JawaPos.com - Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota penyangga Surabaya, tetapi juga memiliki banyak pusat perbelanjaan modern yang cocok dijadikan destinasi wisata keluarga.

Mulai dari mall besar dengan tenant lengkap, pusat kuliner, bioskop, hingga tempat bermain anak, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di kota ini.

Bagi warga lokal maupun wisatawan yang sedang berkunjung ke Sidoarjo, mall sering menjadi pilihan tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

Selain nyaman, fasilitas yang lengkap membuat pengunjung bisa belanja, makan, hingga menikmati hiburan dalam satu tempat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome, berikut daftar mall di Sidoarjo yang terbaik dan cocok untuk dijadikan tempat jalan-jalan santai.

1. Lippo Plaza Sidoarjo

Lippo Plaza menjadi salah satu pusat perbelanjaan favorit masyarakat Sidoarjo. Mall ini memiliki berbagai tenant fashion, supermarket, restoran, hingga bioskop yang selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan.

Suasananya nyaman dan modern sehingga cocok dijadikan tempat nongkrong bersama keluarga maupun teman. Lokasinya yang strategis juga membuat mall ini mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Sidoarjo.

2. Transmart Sidoarjo

Transmart Sidoarjo menawarkan konsep belanja sekaligus hiburan keluarga dalam satu tempat.

Selain pusat perbelanjaan, pengunjung juga bisa menikmati wahana permainan indoor yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Tidak sedikit warga memilih tempat ini untuk menghabiskan akhir pekan karena tersedia area makan yang cukup lengkap dengan berbagai pilihan menu.