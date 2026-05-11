8 Hal yang Dilakukan Orang Sukses di Hari Minggu, Mempersiapkan Mereka untuk Minggu Depan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap hari Minggu sebagai waktu untuk “menghabiskan sisa akhir pekan.” Namun menurut psikologi perilaku dan riset produktivitas, orang-orang yang konsisten sukses justru menggunakan hari Minggu sebagai jembatan mental menuju minggu yang lebih terarah, tenang, dan efektif.
Mereka tidak selalu bekerja keras di hari libur. Sebaliknya, mereka melakukan aktivitas sederhana yang membantu otak mengurangi stres, meningkatkan rasa kontrol, dan membangun kesiapan emosional menghadapi tekanan minggu berikutnya.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat delapan kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang sukses di hari Minggu — dan alasan psikologis mengapa kebiasaan ini sangat efektif.
1. Mereka Merencanakan Minggu, Bukan Sekadar To-Do List
Orang sukses jarang memulai hari Senin dalam keadaan “bingung mau mulai dari mana.” Mereka meluangkan waktu di hari Minggu untuk melihat gambaran besar minggu depan.
Mereka biasanya:
Menentukan prioritas utama
Meninjau jadwal rapat atau deadline
Mengatur waktu untuk pekerjaan penting
Memutuskan target realistis
Menurut psikologi kognitif, otak manusia mengalami stres lebih besar ketika menghadapi ketidakpastian. Proses perencanaan membantu menciptakan rasa kontrol dan mengurangi kecemasan antisipatif.
Ketika seseorang sudah tahu apa yang harus dilakukan, energi mental di hari Senin tidak habis untuk membuat keputusan kecil.
Orang sukses memahami bahwa produktivitas bukan soal sibuk, tetapi soal kejelasan arah.
