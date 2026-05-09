Orang-orang yang Mungkin Menjadi Lebih Kaya dan Lebih Sukses Tahun Depan Sudah Melakukan 7 Hal Ini Setiap Pagi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan dan kekayaan adalah hasil dari keberuntungan besar atau momen luar biasa.

Namun, psikologi modern menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sederhana—dan sekaligus lebih menantang: kesuksesan sering kali dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, terutama di pagi hari.

Pagi hari bukan sekadar awal aktivitas, tetapi fondasi mental dan emosional yang menentukan bagaimana seseorang menjalani sisa harinya. Orang-orang yang diprediksi akan lebih sukses di masa depan cenderung memiliki rutinitas pagi yang terstruktur dan penuh kesadaran.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat 7 kebiasaan pagi yang secara psikologis terbukti membantu seseorang menjadi lebih kaya, lebih produktif, dan lebih sukses.

1. Bangun dengan Tujuan, Bukan Sekadar Alarm

Orang sukses tidak hanya bangun karena alarm berbunyi. Mereka bangun dengan alasan yang jelas.

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai purpose-driven behavior. Ketika seseorang memiliki tujuan yang kuat, otaknya lebih mudah masuk ke mode fokus dan energi meningkat secara alami.

Alih-alih langsung mengecek ponsel, mereka biasanya:

Mengingat target jangka panjang

Memvisualisasikan hari yang produktif

Menentukan niat utama hari itu