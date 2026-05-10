16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

JawaPos. Com - Yogyakarta selalu berhasil mencuri hati pecinta kuliner dengan deretan makanan legendaris yang rasanya tetap dicari dari generasi ke generasi.

Selain gudeg, bakmi Jawa, sate klathak, dan angkringan yang sudah menjadi ikon, bakso juga punya tempat istimewa di hati warga lokal maupun wisatawan.

Semangkuk bakso panas dengan kuah kaldu gurih, mie kuning, bihun, taburan bawang goreng, seledri segar, sambal, dan saus selalu menjadi comfort food yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca sejuk atau setelah seharian menjelajahi sudut-sudut Kota Pelajar.

Yang membuat bakso di Yogyakarta menarik adalah banyak tempat makan yang tetap mempertahankan kualitas rasa meski sudah bertahun-tahun berjualan.

Ada bakso legendaris dengan resep turun-temurun, ada bakso urat dengan tekstur padat yang memuaskan, hingga bakso jumbo kekinian yang tetap memiliki banyak penggemar.

Beberapa tempat bahkan menjadi bagian dari nostalgia banyak orang karena rasa kuah kaldunya nyaris tidak berubah dari dulu hingga sekarang.

Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Yogyakarta untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas kuliner bakso di Yogyakarta yang layak dicoba.

1. Bakso Klenger Ratu Sari

Bakso Klenger Ratu Sari menjadi salah satu ikon bakso paling terkenal di Yogyakarta, terutama bagi pencinta kuliner dengan porsi besar dan sensasi makan yang berbeda dari biasanya. Tempat ini dikenal luas karena menghadirkan bakso jumbo berukuran fantastis yang menjadi daya tarik utama. Ukuran baksonya yang besar sering membuat pengunjung penasaran dan tertantang untuk mencobanya, apalagi ketika disajikan hangat dengan kuah kaldu gurih yang menggoda selera. Meski terkenal karena ukuran baksonya yang ekstrem, kualitas rasa di tempat ini juga tidak kalah menarik. Kuah kaldunya memiliki rasa gurih yang cukup kuat dengan aroma daging sapi yang terasa hangat dan nyaman di lidah. Tekstur baksonya padat, kenyal, dan terasa cukup berdaging sehingga memberikan sensasi makan yang memuaskan.

Editor: Novia Tri Astuti