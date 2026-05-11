Berani Ambil Risiko dalam Karier: Kunci Mengembangkan Potensi dan Membuka Peluang Sukses

JawaPos.com - Perkembangan karier tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan kerja keras semata.

Dalam dunia kerja yang terus berubah, keberanian mengambil risiko menjadi salah satu faktor penting yang mampu membawa seseorang menuju jenjang karier yang lebih tinggi.

Banyak peluang besar hadir ketika seseorang berani keluar dari zona nyaman dan mencoba tantangan baru.

Tidak sedikit orang yang memilih bertahan pada situasi yang aman karena takut gagal atau khawatir menghadapi ketidakpastian.

Padahal, keputusan untuk mengambil langkah berani sering kali menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan profesional.

Mulai dari menerima tanggung jawab baru, berpindah pekerjaan, hingga membangun usaha sendiri merupakan bentuk keberanian yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan.

Keberanian mengambil risiko bukan berarti bertindak tanpa perhitungan.

Sikap ini justru menunjukkan kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, serta terus berkembang di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Berikut beberapa alasan mengapa keberanian mengambil risiko menjadi pilar penting dalam perkembangan karier dirangkum dari YouTube Waktu Berfikir.

1. Membentuk Karakter dan Ketahanan Mental

Keberanian mengambil risiko dapat membantu seseorang membangun karakter yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan pekerjaan.

Ketika dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, seseorang akan belajar mengelola rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian dengan lebih baik.

Proses tersebut secara tidak langsung melatih mental agar menjadi lebih tangguh.

Dalam perjalanan karier, kegagalan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.