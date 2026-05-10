Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Prancis 2026 dari posisi keenam di Sirkuit Circuit de la Sarthe, Minggu (10/5/2026). Posisi start itu membuka peluang besar bagi Veda Ega Pratama menembus podium setelah tampil impresif pada seri sebelumnya di Moto3 Spanyol 2026.

Ajang balapan MotoGP Prancis 2026 berlangsung hari ini untuk kelas Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Balapan dapat disaksikan melalui siaran langsung Trans7 dan live streaming SPOTV mulai pukul 14.00 WIB.

Peluang Veda Ega Pratama tampil kompetitif cukup terbuka karena dia memulai balapan dari grid depan. Start dari posisi keenam membuat pembalap muda Indonesia itu memiliki kesempatan lebih besar menjaga ritme sejak awal lomba.

Performa Veda Ega Pratama juga sedang meningkat dalam beberapa seri terakhir. Pada Moto3 Spanyol 2026 dua pekan lalu, dia mampu finis di posisi keenam meski harus memulai balapan dari urutan ke-17.

Catatan itu menjadi modal penting menghadapi balapan di Le Mans. Jika mampu menjaga konsistensi lap dan menghindari kesalahan pada lap awal, peluang finis di lima besar bahkan podium tetap terbuka.

Dramatisnya Kualifikasi Moto3 Prancis 2026 Veda Ega Pratama memastikan posisi start keenam setelah tampil cukup solid pada sesi Kualifikasi Dua atau Q2 Moto3 Prancis 2026, Sabtu (9/5/2026) malam. Dia sempat menunjukkan kecepatan menjanjikan sejak awal sesi berlangsung.

Pada menit-menit awal Q2, Veda Ega langsung menempati posisi keempat. Sementara pembalap Australia Joel Kelso sempat menguasai posisi terdepan.