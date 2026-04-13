HomeZodiak
Shania Vivi Armylia Putri
14 April 2026, 00.22 WIB

4 Zodiak Pemilik Garis Tangan Sukses Meski Kerap Diragukan Kemampuannya

Ilustrasi seseorang yang sukses/freepik

JawaPos.com-Kesuksesan bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan kemampuan diri untuk terus bertahan meski pernah mengalami kegagalan.

Seperti empat zodiak berikut ini yang terus mencoba, dan membuktikan bahwa mereka bisa. Meskipun kerap diraukan akan kemampuannya, empat zodiak berikut ini mampu membuktikan sebaliknya.

Berikut adalah empat zodiak yang pinya garis tangan sukses, karena mereka tidak pernah lelah mencoba, dikutip dari Collective World.

Leo sangat ambisius, gigih, dan pantang menyerah. Leo tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Bagi mereka menang adalah satu-satunya pilihan. Mereka melihat kegagalan sebagai tantangan.

Capricorn dikenal sebagai pekerja keras di dalam zodiak. Jika merasa diragukan, mereka akan membuktikan sebaliknya, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan siapapun. Fokus mereka sangat kuat dan ketahanan mereka sangatlah luar biasa. 

Taurus dikenal keras kepala. Mereka kebal terhadap rasa pesimis dan tidak peduli pada keraguan orang lain. Mereka melihat kegagalan sebagai peluang. Mereka tidak pernah benar-benar gagal, dengan kesadaran bahwa hidup itu sebentar, mereka menjalani hidup sepenuhnya dengan penuh semangat dan tekad. 

Aries memiliki sifat berani dan penuh inisiatif. Mereka menghadapi setiap tantangan dengan sikap tegas dan percaya diri. Mereka selalu siap mengambil kendali dan menghadapi berbagai kesulitan hidup tanpa ragu. 

Editor: Novia Tri Astuti
