5 Weton Lakuning Srengenge yang Potensi Sukses Luar Biasa Jadi Pemimpin Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton lakuning srengenge yang potensi sukses luar biasa jadi pemimpin menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, weton Lakuning Srengenge menggambarkan kelompok weton yang memiliki energi besar dan pemimpin layaknya matahari.
Kelima weton ini dikenal memiliki pengaruh kuat, keteguhan hati, dan potensi sukses yang sangat besar dalam kehidupannya.
Primbon Jawa mencatat bahwa pemilik weton Lakuning Srengenge cenderung dipenuhi keberuntungan dan mampu memberi manfaat bagi banyak orang.
Namun setiap weton juga membawa kelemahan khas yang perlu dikelola agar potensi sukses tersebut bisa berkembang secara maksimal.
Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Minggu (14/6), berikut lima weton lakuning srengenge yang potensi sukses luar biasa menurut primbon jawa.
1. Minggu Kliwon
Weton Minggu Kliwon berneptu 13 dan dikenal memiliki kepribadian kuat serta aura kepemimpinan alami yang memancar kuat.
Weton ini sering menjadi tokoh penting dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas karena kebijaksanaan dan ketegasannya.
Kewibawaan yang dimilikinya membuat orang lain cenderung segan sekaligus menghormati setiap keputusan yang diambilnya.
Kesuksesan sering datang dengan relatif mudah berkat kombinasi karakter kuat dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat.
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