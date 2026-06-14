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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 14 Juni 2026 | 16.10 WIB

7 Tips Sukses Wawancara Kerja dan Mengatasi Gugup dengan Persiapan Interview yang Baik

Tips sukses wawancara kerja dan mengatasi gugup dengan persiapan interview yang baik / foto : Magnific/ yanalya - Image

Tips sukses wawancara kerja dan mengatasi gugup dengan persiapan interview yang baik / foto : Magnific/ yanalya

JawaPos.com – Tips wawancara kerja yang tepat bisa menjadi penentu utama keberhasilan seseorang dalam mengatasi gugup dan tampil percaya diri saat interview.

Cara sukses interview bukan hanya soal kualifikasi, melainkan juga tentang strategi persiapan interview kerja yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Hampir semua kandidat merasakan gugup sebelum wawancara, namun mereka yang berhasil mengandalkan tips wawancara kerja yang terbukti efektif untuk tetap fokus.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (14/6), berikut tujuh cara sukses interview yang biasa diterapkan oleh kandidat tangguh dalam mengatasi gugup dan memaksimalkan persiapan interview kerja mereka.

1. Melakukan refleksi diri sebelum wawancara

Meluangkan waktu untuk merenungkan minat, nilai, tujuan, dan gaya kerja yang diinginkan membantu kandidat tampil lebih autentik dan terarah saat wawancara.

Penelitian menyarankan proses refleksi ini bukan sekadar untuk menjawab pertanyaan dengan baik, melainkan untuk memastikan posisi yang dilamar benar-benar cocok.

Kesadaran diri yang kuat menjadikan kandidat lebih siap dan lebih percaya diri menghadapi berbagai pertanyaan yang mungkin muncul selama proses wawancara berlangsung.

2. Mempelajari perusahaan secara mendalam

Menggali informasi tentang budaya perusahaan melalui situs web resmi, profil eksekutif, dan media sosial memberi gambaran nyata tentang lingkungan kerja yang akan dimasuki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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