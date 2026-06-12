Orang Sukses dalam Karier yang Sulit Biasanya Melakukan 9 Hal Sulit Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

seseorang yang sukses dalam karier yang sulit./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Tidak semua orang mampu bertahan dan berkembang dalam karier yang penuh tekanan. Ada profesi yang menuntut jam kerja panjang, tanggung jawab besar, target tinggi, hingga kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu mencapai kesuksesan dalam kondisi seperti ini bukanlah mereka yang selalu paling berbakat, melainkan mereka yang memiliki kebiasaan tertentu yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Kebiasaan-kebiasaan tersebut sering kali tidak menyenangkan dan membutuhkan disiplin tinggi. Namun justru karena banyak orang menghindarinya, mereka menjadi pembeda antara individu yang hanya bertahan dan mereka yang benar-benar berkembang dalam karier yang menantang.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat sembilan hal sulit yang biasanya dilakukan setiap hari oleh orang-orang yang sukses dalam karier yang berat, menurut berbagai temuan dalam psikologi.
1. Tetap Disiplin Bahkan Saat Tidak Termotivasi
Banyak orang mengandalkan semangat atau motivasi untuk bekerja. Namun, psikologi perilaku menunjukkan bahwa motivasi bersifat fluktuatif. Orang yang sukses tidak menunggu sampai merasa bersemangat untuk mulai bekerja.
Mereka memahami bahwa disiplin lebih penting daripada motivasi. Ketika suasana hati sedang buruk atau rasa malas datang, mereka tetap menjalankan tanggung jawabnya. Konsistensi seperti ini membantu membentuk kebiasaan positif dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.
Mereka sadar bahwa hasil besar sering kali berasal dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dari ledakan semangat sesaat.
2. Berani Menghadapi Ketidaknyamanan
Psikologi menyebut bahwa pertumbuhan terjadi ketika seseorang keluar dari zona nyaman. Orang yang berhasil dalam karier yang sulit tidak selalu mencari jalan yang paling mudah.
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