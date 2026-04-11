Jika Anda Masih Membaca Koran Harian, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Kekuatan Spesifik Ini

JawaPos.com - Di tengah arus informasi digital yang serba cepat, kebiasaan membaca koran harian mungkin terasa kuno bagi sebagian orang.

Notifikasi ponsel, media sosial, dan portal berita online telah menjadi sumber utama informasi bagi banyak individu. Namun, masih ada sekelompok orang yang setia membuka lembar demi lembar koran setiap pagi.

Menariknya, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini bukan sekadar rutinitas—melainkan mencerminkan sejumlah kekuatan mental dan karakter yang unik.

Dilansir ari Expert Editor, terdapat delapan kekuatan spesifik yang cenderung dimiliki oleh orang-orang yang masih membaca koran harian:

1. Kemampuan Fokus yang Tinggi

Membaca koran membutuhkan perhatian penuh. Tidak seperti scrolling di ponsel yang sering diselingi distraksi, membaca koran mendorong Anda untuk duduk, memperhatikan, dan menyerap informasi secara mendalam. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan fokus yang kuat—keterampilan yang semakin langka di era digital.

2. Pemikiran Kritis yang Terasah

Koran biasanya menyajikan berita dengan struktur yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan media cepat. Pembaca koran terbiasa menganalisis berbagai sudut pandang, memahami konteks, dan membedakan fakta dari opini. Hal ini membantu membangun kemampuan berpikir kritis yang tajam.