Bisa Menikmati Keheningan Tanpa Perlu Meraih Ponsel? Menurut Psikologi Anda Kemungkinan Memiliki 7 Kekuatan Langka Ini

JawaPos.com - Di era modern yang dipenuhi notifikasi, layar, dan distraksi tanpa henti, keheningan menjadi sesuatu yang semakin langka—bahkan terasa tidak nyaman bagi banyak orang.

Coba perhatikan: saat menunggu beberapa menit saja, berapa banyak dari kita yang langsung meraih ponsel? Seolah-olah diam tanpa stimulasi adalah sesuatu yang harus “diisi”.

Namun, jika Anda termasuk orang yang bisa duduk tenang, menikmati keheningan tanpa dorongan untuk membuka ponsel, psikologi melihat itu bukan sekadar kebiasaan—melainkan tanda dari kekuatan mental dan emosional yang cukup langka.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat tujuh kekuatan tersebut:

1. Ketahanan Mental yang Tinggi

Keheningan sering kali memunculkan pikiran-pikiran yang biasanya kita hindari. Tanpa distraksi, kita berhadapan langsung dengan diri sendiri. Banyak orang merasa gelisah karena ini.

Jika Anda bisa tetap nyaman, itu menandakan Anda memiliki ketahanan mental yang kuat. Anda tidak bergantung pada gangguan eksternal untuk “melarikan diri” dari pikiran Anda sendiri.

2. Kesadaran Diri (Self-Awareness) yang Mendalam

Menikmati keheningan berarti Anda terbiasa memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri: pikiran, emosi, bahkan reaksi kecil.