12 Pasangan Shio Paling Cocok untuk Menikah: Hubungan Harmonis, Rezeki Lancar dan Langgeng



JawaPos.com - Tidak semua pasangan diciptakan untuk bersama, namun ada pula kombinasi yang seolah ditakdirkan untuk saling melengkapi.



Dalam astrologi China, kecocokan hubungan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga energi yang saling mendukung.



Tak heran, beberapa pasangan shio dikenal memiliki ikatan kuat yang mampu membawa kebahagiaan hingga pernikahan jangka panjang.



Konsep ini berakar dari prinsip tiga harmoni, yang membagi shio ke dalam kelompok dengan kecocokan terbaik.



Pasangan-pasangan ini diyakini memiliki keselarasan dalam cinta, komunikasi, hingga keuangan, sehingga peluang membangun rumah tangga harmonis menjadi jauh lebih besar.



Berikut daftar pasangan shio dengan kecocokan pernikahan terbaik yang dilansir dari yourtango.



1. Shio Tikus dan Shio Naga: Pasangan Sukses dan Berpengaruh



Kombinasi ini dikenal sebagai pasangan ideal yang saling melengkapi.



Tikus yang cerdas dan strategis bertemu dengan Naga yang ambisius dan karismatik.



Bersama, mereka mampu membangun kehidupan mapan dan dihormati, baik dalam karier maupun lingkungan sosial.



2. Shio Monyet dan Shio Tikus: Hubungan Penuh Tawa dan Energi



Pasangan ini dipenuhi keceriaan dan komunikasi yang hidup. Keduanya cerdas dan penuh ide, sehingga kehidupan pernikahan terasa dinamis. Mereka juga dikenal suka menjelajah dan mencoba hal baru bersama.



3. Shio Naga dan Shio Monyet: Power Couple Ambisius



Dua pribadi kuat ini menciptakan hubungan yang penuh semangat dan tujuan besar. Mereka saling menantang sekaligus mendukung, menjadikan pasangan ini berpotensi besar mencapai kesuksesan bersama.



4. Shio Kerbau dan Shio Ular: Stabil dan Penuh Perencanaan



Keduanya memiliki pendekatan hidup yang serius dan terstruktur. Kerbau yang pekerja keras dipadukan dengan Ular yang intuitif menciptakan hubungan yang stabil, terutama dalam hal keuangan dan keluarga.



5. Shio Ular dan Shio Ayam: Harmoni dalam Ambisi



Pasangan ini cerdas dan visioner. Mereka memiliki selera hidup yang baik serta kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Meski berbeda karakter, keduanya mampu menemukan titik tengah.



6. Shio Ayam dan Shio Kerbau: Tim Kuat dan Solid



Awalnya mungkin tidak langsung cocok, namun seiring waktu mereka menemukan kesamaan nilai.



Hubungan ini berkembang menjadi kemitraan kuat yang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan.



7. Shio Kelinci dan Shio Kambing: Lembut dan Penuh Kasih



Pasangan ini dikenal paling romantis. Keduanya memiliki sifat empati tinggi dan saling memahami. Kehidupan rumah tangga mereka cenderung damai dan jauh dari konflik besar.



8. Shio Kambing dan Shio Babi: Harmonis dan Tradisional



Kombinasi ini menghadirkan hubungan hangat dan penuh kebersamaan. Mereka menghargai nilai keluarga dan tradisi, serta mampu menciptakan suasana rumah yang nyaman.



9. Shio Babi dan Shio Kelinci: Penuh Kebahagiaan dan Kemewahan



Pasangan ini menikmati hidup bersama dengan penuh kesenangan. Mereka saling mendukung dan menciptakan hubungan yang tidak hanya harmonis, tetapi juga menyenangkan.



10. Shio Macan dan Shio Kuda: Petualang dan Penuh Semangat



Keduanya memiliki energi besar dan kecintaan pada kebebasan. Hubungan ini penuh gairah, petualangan, dan saling menghargai kekuatan masing-masing.



11. Shio Kuda dan Shio Anjing: Cinta yang Kuat dan Setia



Pasangan ini memiliki ikatan emosional yang kuat. Mereka saling percaya dan membangun hubungan berdasarkan rasa hormat dan komitmen jangka panjang.



12. Shio Anjing dan Shio Macan: Loyal dan Visioner



Kombinasi ini menghasilkan hubungan yang solid dan penuh kepercayaan. Keduanya fokus pada masa depan dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.



