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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 12 Juni 2026 | 19.40 WIB

4 Zodiak yang Tidak Pernah Menyerah Pada Anda, Tetap Bertahan Meskipun Pasangan Sudah Mengecewakan Berkali-Kali

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak akan menyerah begitu hubungan mulai terasa sulit.

Mereka tidak ingin membuang waktu untuk memperbaiki masalah yang menghalangi jalan mereka.

Namun, ada juga zodiak yang akan tetap bertahan dan berusaha memperbaiki keadaan, bahkan ketika hubungan tersebut sudah melewati titik di mana mereka seharusnya sudah pergi.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang tidak akan pernah menyerah pada anda, meskipun sebenarnya mereka seharusnya melakukan. 

Cancer sering kali menguras tenaga dan emosinya sendiri karena memberikan seluruh hati dan usahanya pad hubungan yang sebenarnya tidak memiliki masa depan. Namun mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan hubungan tersebut.

Virgo percaya bahwa dengan waktu dan usaha yang cukup segala sesuatu bisa diperbaiki. Tidak peduli seberapa banyak solusi cerdas yang mereka temukan atau seberapa keras mereka berjuang mempertahankan hubungan. 

Libra akan tetap percaya bahwa orang tersebut bisa berubah, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka sangat percaya pada konsep memaafkan. Jika seorang terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa berusaha berubah.

Capricorn memiliki standar yang tinggi saat masih sendiri. Namun, saat benar-benar jatuh cinta pada seseorang, mereka bisa menjadi jauh lebih toleran. Mereka  akan berusaha bertahan melewati masa-masa sulit dan meyakinkan diri sendiri bahwa semua masalah itu layak dihadapi karena orang tersebut sangat berarti bagi mereka. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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