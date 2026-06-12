4 Zodiak yang Membutuhkan Pasangan Supportive, Tidak Akan Menurunkan Standar Demi Cinta Sesaat

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki tekad kuat untuk meraih mimpi terbesar dan paling ambisius.
Jika mereka harus memilih antara pasangan dan passion mereka, maka hubungan tersebut bukanlah hubungan yang sehat.
Mereka percaya bahwa orang yang tepat akan mendukung mereka mengejar tujuan hidup, bukan justru menghambatnya.
Mengutip informasi dari laman collective.worl berikut empat zodiak yang membutuhkan pasangan supportive di dalam hubungan mereka.
Aries
Aries tahu bahwa orang yang tepat akan berdiri di samping mereka dan menyemangati mereka. Aries adalah sosok yang gigih mengejar apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu. Mereka yakin bahwa pasangan impian dan karier impian mereka sama-sama ada di masa depan.
Leo
Leo menginginkan kisah cinta seperti yang sering terlihat di layar lebar. Mereka tidak akan mengorbankan mimpi mereka hanya demi mempertahankan hubungan karena orang yang tepat tidak akan pernah memandang rendah tujuan besar mereka. Orang yang tepat akan menganggap semangat dan tekad mereka sebagai sesuatu yang mengesankan dan bukan sebagai beban.
Virgo
Virgo adalah individu yang memiliki harapan, impian, dan keinginan mereka sendiri. Meskipun gagasan tentang jatuh cinta membuat mereka bersemangat, tidak ada yang cukup berharga untuk membuat mereka mengorbankan impian mereka.
Capricorn
Capricorn tahu bahwa pekerjaan bukanlah segalanya di dalam hidup. Jika anda meremehkan pekerjaan yang mereka lakukan atau passion yang mereka kejar di luar pekerjaan utama mereka, capricorn tidak akan ragu untuk menyingkirkan anda dari hidup mereka. Bagi capricorn, sebuah hubungan tidak lebih penting daripada harga diri mereka sendiri.
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