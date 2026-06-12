4 Zodiak yang Memilih Kencan yang Tidak Biasa, Mencari Kesempatan untuk Bisa Mengenal Pasangan Lebih Dalam

Ilustrasi kencan/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut ini memilih untuk melakukan kencan yang tidak biasa.
Mereka menyukai dating yang bisa membuat zodiak ini dengan pasangan merasa akrab.
Misalnya dengan ngopi ataupun brunch di pagi hari. Mereka menyukai dating saat suasana pikiran masih segar dan mendukung.
Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang selalu mencari konsep dating yang unik, supaya lebih bisa mengenal pasangan lebih dalam.
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Pisces
Pisces ingin mengenal anda secara mendalam dan personal. Ngopi di coffe shop atau sarapan membuat mereka lebih merasa dekat. Pisces menyukai tipe kencan tersebut karena ingin menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Semakin baik bagi pisces disaat mengenal pasangan lebih dekat.
Virgo
Virgo tidak memiliki banyak waktu luang untuk berkencan, sehingga akan berusaha menyisipkan ke dalam jadwal mereka. Virgo biasanya hanya ingin pulang dan beristirahat.
Libra
Libra menyukai kencan yang dilakukan di malam hari. Mereka tertarik untuk bisa mengenal anda lebih jauh. Mereka juga tidak ingin menunggu lebih lama saat bertemu.
Leo
Leo ingin menyelesaikan sebanyak mungkin aktivitas di dalam sehari. Mereka merasa tidak ada salahnya memulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan. Salah satunya adalah bertemu dengan anda dan melihat ke mana arah hubungan itu berkembang.
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