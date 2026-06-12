4 Zodiak yang Memilih Kencan yang Tidak Biasa, Mencari Kesempatan untuk Bisa Mengenal Pasangan Lebih Dalam

JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut ini memilih untuk melakukan kencan yang tidak biasa.

Mereka menyukai dating yang bisa membuat zodiak ini dengan pasangan merasa akrab.

Misalnya dengan ngopi ataupun brunch di pagi hari. Mereka menyukai dating saat suasana pikiran masih segar dan mendukung.

Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang selalu mencari konsep dating yang unik, supaya lebih bisa mengenal pasangan lebih dalam.

Pisces

Pisces ingin mengenal anda secara mendalam dan personal. Ngopi di coffe shop atau sarapan membuat mereka lebih merasa dekat. Pisces menyukai tipe kencan tersebut karena ingin menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Semakin baik bagi pisces disaat mengenal pasangan lebih dekat.

Virgo

Virgo tidak memiliki banyak waktu luang untuk berkencan, sehingga akan berusaha menyisipkan ke dalam jadwal mereka. Virgo biasanya hanya ingin pulang dan beristirahat.

Libra

Libra menyukai kencan yang dilakukan di malam hari. Mereka tertarik untuk bisa mengenal anda lebih jauh. Mereka juga tidak ingin menunggu lebih lama saat bertemu.

Leo