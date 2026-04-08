Mengungkap Potensi Rezeki Weton Sabtu Wage: Jodoh Harmonis, Karier Gemilang, Rezeki Berlimpah, Kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam budaya dan kepercayaan Primbon Jawa, weton atau hari kelahiran seseorang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap nasib, karakter, dan keberuntungannya.

Salah satu weton yang menarik untuk dibahas adalah Sabtu Wage. Orang yang lahir pada hari Sabtu Wage diyakini memiliki sifat dan takdir yang unik, serta potensi untuk mencapai kesuksesan besar dalam hidup mereka.

Apakah Anda atau orang terdekat Anda lahir pada Sabtu Wage? Mari kita lihat lebih dalam tentang rahasia kesuksesan mereka dalam jodoh, karier, rezeki, dan nasib di masa depan, sebagaimana informasi yang telah dikutip Jawa Pos dari laman Primbon.com.

1. Karakteristik Weton Sabtu Wage Orang yang lahir pada Sabtu Wage dikenal memiliki karakter kuat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan.

Mereka memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak mudah menyerah, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun.

Orang dengan weton Sabtu Wage sering kali memiliki pemikiran yang bijaksana dan mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang.

Mereka cenderung berpegang teguh pada prinsip dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dengan tekad yang kuat, mereka dapat mencapai tujuan besar dalam hidup.

Namun, di sisi lain, mereka juga harus berhati-hati agar sifat keras kepala tidak menghalangi perkembangan mereka.

2. Jodoh Sabtu Wage Dalam hal asmara, orang yang lahir pada Sabtu Wage cenderung setia dan bertanggung jawab terhadap pasangannya.