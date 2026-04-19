Erling Haaland Isyaratkan Masa Depannya di Manchester City hingga Picu Spekulasi Kepindahan di Masa Mendatang

JawaPos.com – Striker Erling Haaland angkat bicara mengenai masa depannya bersama Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), pernyataan itu disampaikan di tengah persaingan ketat perebutan gelar Liga Premier Inggris. Komentarnya langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi.

Haaland tidak secara tegas memastikan komitmen jangka panjangnya bersama klub. Ia justru menyinggung bahwa siklus sebuah tim memiliki batas waktu. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal adanya kemungkinan perubahan di masa depan.

Dalam keterangannya, Haaland menyoroti pentingnya regenerasi skuad. Ia menyebut bahwa klub perlu melakukan pembaruan agar tetap kompetitif.

Selain itu, pemain baru juga diharapkan mampu mempertahankan standar tinggi yang telah dicapai.

Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi terkait masa depan Haaland. Sejumlah pihak menilai bahwa ia membuka peluang untuk hengkang dalam beberapa tahun mendatang.

Namun, belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh pemain maupun klub.

Di sisi lain, fokus utama Manchester City saat ini adalah pertandingan penting melawan Arsenal. Laga tersebut dinilai krusial dalam menentukan arah perebutan gelar musim ini. Kedua tim sama-sama berada dalam tekanan untuk meraih hasil maksimal.

Meski masa depannya menjadi perbincangan, Haaland tetap menjadi pemain kunci di lini serang City.