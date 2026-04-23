Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 23 April 2026 | 19.47 WIB

4 Zodiak Berikut Berani Mengambil Langkah Besar, Rela Ambil Risiko Demi Mengadu Nasib untuk Masa Depan

Ilustrasi perencanaan/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini sudah melewati banyak perjuangan di dalam hidupnya.

Berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi justru membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkembang.

Berikut adalah empat zodiak yang lebih berani dalam mengambil keputusan besar yang berpotensi mengubah hidup mereka kedepan menurut informasi dari laman collective.world. 

Gemini akan mengalami perubahan besar terhadap pola pikir. Anda akan  melihat pekerjaan sebagai bagian penting dari identitas diri. Memang tidak mungkin mengubah hidup dalam semalam, tetapi dorongan kecil sekalipun bisa memicu reaksi berantai yang perlahan membangun momentum sangat besar. 

Leo perlu menjauh dari semua suara-suara negatif dan mulai mendengarkan suara hati anda sendiri. Memang ada risiko yang membuat semua pihak kecewa karena anda mengambil jarak. Waspadalah terhadap orang-orang  yang terlalu keras menolak anda. 

Scorpio selama ini telah menyembunyikan minat dan passion asli mereka. Rasa percaya di dalam diri mereka akan tumbuh semakin kuat, menjadi jati diri yang keras di dunia yang penuh tantangan. Anda berhak menjadi versi paling autentik dari diri sendiri. 

Capricorn tidak sadar bahwa anda justru hampir tenggelam karena terlalu banyak keluhan yang terus dipendam. Tidak peduli apakah sumber masalahnya berasal dari pekerjaan, teman, keluarga, atau pasangan, sesuatu harus berubah karena anda tidak bisa terus hidup seperti ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
April 2026 Mengubah Nasib: 5 Zodiak Ini Bakal Mendapat Kejutan Besar dalam Hidup - Image
Zodiak

April 2026 Mengubah Nasib: 5 Zodiak Ini Bakal Mendapat Kejutan Besar dalam Hidup

Rabu, 22 April 2026 | 06.07 WIB

Pelan Tapi Pasti, 6 Zodiak Ini Diam-Diam Didorong Naik oleh Nasib pada 8 April 2026 - Image
Zodiak

Pelan Tapi Pasti, 6 Zodiak Ini Diam-Diam Didorong Naik oleh Nasib pada 8 April 2026

Rabu, 8 April 2026 | 02.06 WIB

Lain dari yang Lain, 3 Weton Ini Punya Nasib Jadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Lain dari yang Lain, 3 Weton Ini Punya Nasib Jadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa

Kamis, 2 April 2026 | 16.09 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

