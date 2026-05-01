5 Realita Pahit Pengangguran Jangka Panjang yang Jarang Dibicarakan Oleh Banyak Orang

JawaPos.Com - Hari-hari tanpa pekerjaan sering terlihat lebih ringan dari luar. Tidak perlu bangun pagi terburu-buru, tidak terikat jadwal kantor, dan terlihat memiliki banyak waktu luang.

Gambaran seperti ini sering menyesatkan, karena kenyataannya jauh lebih kompleks dan tidak selalu nyaman.

Waktu yang terus berjalan tanpa kepastian perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Rutinitas yang dulu memberi arah kini hilang, digantikan oleh pertanyaan yang berulang tanpa jawaban yang pasti.

Dalam diam, tekanan mulai terasa, meskipun tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Pengangguran jangka panjang bukan hanya tentang tidak memiliki penghasilan.

Lebih dari itu, situasi ini menyentuh aspek mental, sosial, hingga cara seseorang memandang masa depan.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima realita pahit yang sering dialami pengangguran, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka.

1. Rasa Percaya Diri yang Perlahan Menurun

Waktu yang lama tanpa pekerjaan dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri.

Awalnya mungkin masih optimis, merasa bahwa kesempatan akan segera datang.

Namun seiring berjalannya waktu, penolakan demi penolakan mulai meninggalkan jejak.

Keraguan muncul, bukan hanya terhadap peluang, tetapi juga terhadap kemampuan diri.

Hal ini sering terjadi secara perlahan. Tanpa disadari, seseorang mulai mempertanyakan nilai dirinya, merasa tertinggal, dan kehilangan keyakinan yang sebelumnya dimiliki.