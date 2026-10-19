Bus Semarang–Karanganyar: Jadwal, Harga Tiket, dan Tips Melanjutkan Perjalanan

JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang ke Karanganyar, Jawa Tengah, bisa ditempuh menggunakan bus dengan tarif mulai Rp 125.000. Salah satu pilihan yang tersedia adalah Bus Efisiensi, dengan sejumlah jadwal keberangkatan dari Banyumanik dan Terminal Bawen.

Agar perjalanan lebih nyaman, calon penumpang perlu memastikan titik naik, waktu keberangkatan, serta transportasi lanjutan setelah tiba di Karanganyar.

Bagi penumpang yang hendak berlibur ke kawasan lereng Gunung Lawu, perjalanan menggunakan bus dapat menjadi alternatif untuk menghemat tenaga selama perjalanan antarkota. Namun, pemilihan titik keberangkatan di Semarang dan kendaraan untuk mencapai tujuan akhir perlu diperhitungkan sejak awal.

Jadwal Bus Semarang–Karanganyar dan Harga Tiket

Bus Efisiensi menyediakan sejumlah pilihan jadwal keberangkatan dari Semarang menuju Karanganyar. Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia, bus berangkat dari Banyumanik pada pagi hingga malam hari. Sementara itu, terdapat pula keberangkatan dari Terminal Bawen pada sore hari.

Berikut jadwal yang bisa dijadikan acuan untuk merencanakan perjalanan:

- Pukul 08.15 WIB: berangkat dari Banyumanik, estimasi tiba pukul 12.30 WIB.

- Pukul 09.15 WIB: berangkat dari Banyumanik, estimasi tiba pukul 13.30 WIB.

- Pukul 12.15 WIB: berangkat dari Banyumanik, estimasi tiba pukul 16.30 WIB.

- Pukul 16.00 WIB: berangkat dari Banyumanik, estimasi tiba pukul 20.15 WIB.

- Pukul 16.45 WIB: berangkat dari Terminal Bawen, estimasi tiba pukul 20.45 WIB.

- Pukul 18.15 WIB: berangkat dari Banyumanik, estimasi tiba pukul 22.30 WIB.

Durasi perjalanan diperkirakan sekitar empat jam hingga empat jam 15 menit, bergantung pada titik keberangkatan dan kondisi lalu lintas. Jadwal tersebut dapat berubah sehingga penumpang sebaiknya melakukan pengecekan sebelum berangkat.

Untuk tarif, harga tiket yang tercantum adalah Rp 125.000. Bus menggunakan kelas Business dengan konfigurasi kursi 2+2. Harga, ketersediaan kursi, serta fasilitas yang diperoleh perlu dikonfirmasi kembali saat pemesanan.