Bus Medan-Lhokseumawe, Berikut Detail Rute, Tarif Tiket, dan Jadwal Keberangkatan

Ilustrasi armada bus PO Putra Pelangi. (Redbus).
JawaPos.com - Perjalanan dari Medan, Sumatera Utara, menuju Lhokseumawe, Aceh, bisa ditempuh menggunakan bus dengan tarif mulai Rp 120 ribu. Sejumlah operator melayani rute ini dengan pilihan kelas Patas hingga Eksekutif, serta jadwal keberangkatan mulai siang hingga malam hari.
Perjalanan darat tersebut memakan waktu sekitar 6–8 jam, bergantung pada kondisi lalu lintas, cuaca, dan durasi istirahat selama perjalanan. Penumpang bisa memilih titik keberangkatan di kawasan Medan Sunggal maupun Jalan Gagak Hitam, kemudian menuju Terminal Lhokseumawe.
Rute bus Medan-Lhokseumawe dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang hendak bepergian untuk keperluan pekerjaan, mengunjungi keluarga, maupun menjelajahi destinasi wisata di Aceh.
Ada beberapa operator bus yang melayani perjalanan dari Medan menuju Lhokseumawe. Perbedaan tarif, kelas layanan, dan waktu keberangkatan bisa menjadi pertimbangan sebelum memesan tiket.
1. PO Kurnia Anugerah Pusaka
PO Kurnia Anugerah Pusaka menawarkan perjalanan Medan-Lhokseumawe menggunakan bus kelas Patas dengan tarif Rp 120 ribu. Penumpang dapat berangkat dari kawasan Medan Sunggal pada pukul 17.00 WIB.
Pilihan ini bisa dipertimbangkan oleh penumpang yang mengutamakan tarif lebih terjangkau untuk perjalanan antarkota.
2. PO Armada Indah Sumatera
PO Armada Indah Sumatera melayani perjalanan menuju Terminal Lhokseumawe dengan kelas Eksekutif. Tarif tiket yang tercantum sebesar Rp 160 ribu, dengan jadwal keberangkatan pukul 19.30 WIB.
Titik keberangkatannya berada di kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan. Jadwal malam bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang masih memiliki aktivitas pada siang hari.
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