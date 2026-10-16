The Jakmania Bakal Jatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kasus Penyerangan Bus Persib U-18

JawaPos.com - Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, menegaskan bakal menjatuhkan sanksi untuk pelaku terlepas dari hukuman yang akan diberikan oleh pihak berwenang.

Diberitakan sebelumnya, bus Persib U-18 diserang oknum suporter Persija Jakarta, The Jakmania, di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) lalu. Insiden tersebut menyebabkan bus mengalami kerusakan, sejumlah koper milik rombongan dijarah, dan satu korban kekerasan fisik.

Dalam kejadian, Persib U-18 sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung usai menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah dalam kompetisi EPA U-18. Rombongan tim kemudian bertemu dengan kelompok suporter rival di Rest Area KM 360 Batang sebelum akhirnya terjadi insiden penyerangan.

Aditya meminta maaf karena insiden tersebut terkait dengan The Jakmania. Ia menegaskan, The Jakmania selaku organisasi resmi pendukung Persija Jakarta berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Pertama-tama gua ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk siapapun yang istilahnya terganggu atau marah dan sebagainya karena ulah dari teman-teman. Dan juga sekali lagi permohonan maaf untuk semua," kata Aditya kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (16/10).

"Untuk saat ini kami masih mengikuti pengembangan dari perkara ini. Karena setahu gua informasi yang gua dapet adalah ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Dan gua rasa pengembangan ini masih sangat gua ikutin," sambungnya.

Pihak kepolisian sendiri telah menangkap salah satu pelaku buntut penyerangan tersebut. Salah satu pelaku tersebut berinisial BPA yang merupakan warga Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Aditya tak menutup kemungkinan ada pelaku penyerangan lain selain BPA.

"Karena gua belum tahu nih nanti untuk ke depannya apakah akan bertambah lagi yang tersangka dan sebagainya. Jadi gua masih sangat menunggu, masih terus menunggu proses-prosesnya," ujar Aditya.