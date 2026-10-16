The Jakmania Bakal Jatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kasus Penyerangan Bus Persib U-18

Bus Persib Bandung alami insiden di Thailand (dok. @liga1hub)
JawaPos.com - Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, menegaskan bakal menjatuhkan sanksi untuk pelaku terlepas dari hukuman yang akan diberikan oleh pihak berwenang.
Diberitakan sebelumnya, bus Persib U-18 diserang oknum suporter Persija Jakarta, The Jakmania, di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) lalu. Insiden tersebut menyebabkan bus mengalami kerusakan, sejumlah koper milik rombongan dijarah, dan satu korban kekerasan fisik.
Dalam kejadian, Persib U-18 sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung usai menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah dalam kompetisi EPA U-18. Rombongan tim kemudian bertemu dengan kelompok suporter rival di Rest Area KM 360 Batang sebelum akhirnya terjadi insiden penyerangan.
Baca Juga:Sergio Castel Ikut ke Si Jalak Harupat? Persik Kediri Ingin Dapat Bocoran Taktik Persib Bandung
Aditya meminta maaf karena insiden tersebut terkait dengan The Jakmania. Ia menegaskan, The Jakmania selaku organisasi resmi pendukung Persija Jakarta berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
"Pertama-tama gua ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk siapapun yang istilahnya terganggu atau marah dan sebagainya karena ulah dari teman-teman. Dan juga sekali lagi permohonan maaf untuk semua," kata Aditya kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (16/10).
"Untuk saat ini kami masih mengikuti pengembangan dari perkara ini. Karena setahu gua informasi yang gua dapet adalah ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Dan gua rasa pengembangan ini masih sangat gua ikutin," sambungnya.
Baca Juga:Pernah Bela Persib, Sergio Castel Kini Berpeluang Jadi Senjata Persik Kediri di Si Jalak Harupat
Pihak kepolisian sendiri telah menangkap salah satu pelaku buntut penyerangan tersebut. Salah satu pelaku tersebut berinisial BPA yang merupakan warga Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Aditya tak menutup kemungkinan ada pelaku penyerangan lain selain BPA.
"Karena gua belum tahu nih nanti untuk ke depannya apakah akan bertambah lagi yang tersangka dan sebagainya. Jadi gua masih sangat menunggu, masih terus menunggu proses-prosesnya," ujar Aditya.
Lebih jauh, Aditya juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi jika pelaku terbukti merupakan anggota resmi The Jakmania. Sanksi tersebut salah satunya adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022