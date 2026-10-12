I.League Mengutuk Keras Penyerangan Bus Tim EPA Persib

Ilustrasi logo I.League. (Dok/I.League)
JawaPos.com - I.League mengecam keras aksi kekerasan dan penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 yang terjadi di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, insiden tersebut mengakibatkan seorang personel media Persib dilaporkan mengalami kekerasan fisik.
Selain itu, bus rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib dilaporkan mengalami kerusakan dan sejumlah koper milik ofisial serta tim EPA Persib U18 diduga dijarah.
Dalam keterangan resminya, Senin, I.League menilai tindakan kekerasan dan perbuatan yang mengarah pada tindak kriminal merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi, baik di dalam maupun di luar lingkungan pertandingan.
Terlebih, kejadian ini dilaporkan berlangsung di jalan umum, ketika rombongan sedang melakukan perjalanan, sehingga tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain.
I.League meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden ini, mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila terbukti melakukan tindak pidana, para pelaku harus mendapatkan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang serius diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
I.League juga menaruh perhatian khusus terhadap dampak insiden ini bagi para pemain muda yang berada dalam rombongan EPA Persib U18, di mana tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis yang memengaruhi rasa aman serta proses perkembangan mereka sebagai atlet muda.
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Jawa Pos
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