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Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Nonton MotoGP Mandalika 2026? Panduan Ini Bikin Liburan ke Lombok Makin Lengkap

Jelajahi destinasi wisata, kuliner, dan UMKM Lombok lebih mudah lewat MyPertamina Your Journey Partner dari Pertamina. (Istimewa) - Image

Jelajahi destinasi wisata, kuliner, dan UMKM Lombok lebih mudah lewat MyPertamina Your Journey Partner dari Pertamina. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan campaign MyPertamina Your Journey Partner untuk memandu penonton MotoGP Mandalika 2026 menjelajahi destinasi wisata, kuliner hingga sentra UMKM di Lombok pada 9–11 Oktober 2026.

Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya menyuguhkan aksi balap motor kelas dunia, tetapi juga momentum strategis untuk mengenalkan potensi pariwisata daerah.

Melalui campaign ini, PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan panduan perjalanan komprehensif bagi wisatawan yang datang ke Lombok. Pengunjung dapat memanfaatkan panduan digital ini untuk mengeksplorasi berbagai kawasan utama di Pulau Lombok.

Mulai dari area Mataram, kawasan wisata Senggigi, titik kedatangan Bandara Internasional Lombok, hingga Kuta Mandalika dan sekitarnya, seluruh referensi lokasi telah terangkum secara praktis.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, langkah ini dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi para pelancong yang hadir di ajang motorsport internasional tersebut.

"Melalui MyPertamina Your Journey Partner, kami ingin membantu pengunjung menemukan referensi tempat yang bisa dikunjungi, sehingga pengalaman mereka selama berada di Lombok menjadi lebih lengkap," ujar Kitty, Jumat (9/10)

Dorong Ekonomi Lokal Lewat Bazar UMKM

Selain menyuguhkan panduan destinasi, Pertamina Patra Niaga juga memusatkan berbagai titik aktivitas interaktif di area sirkuit Mandalika.

Fasilitas yang disediakan mencakup Booth MyPertamina, jaringan Bright Store, bazar khusus UMKM Mitra Binaan Pertamina, hingga pusat penjualan merchandise resmi ajang balap internasional tersebut.

Editor: Diar Candra
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