Marc Marquez Sebut Finis Posisi 6 di Mandalika sebagai Mimpi Usai Alami Pengalaman Pahit

JawaPos.com – Marc Marquez menyebut finis keenam pada Grand Prix Indonesia 2026 sebagai hasil impian karena mampu menjaga persaingan gelar juara dunia MotoGP dengan kehilangan poin yang minim.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mengaku puas karena hanya kehilangan tiga poin dari Marco Bezzecchi dan tetap memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin sepanjang akhir pekan di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Hasil tersebut terasa istimewa bagi Marquez karena Mandalika selama ini menjadi pengalaman pahit dimana menjadikan salah satu sirkuit tersulit baginya, setelah gagal menyelesaikan balapan utama di sana sejak 2022.

Marquez mengungkapkan bahwa dirinya mengalami penurunan daya cengkeram ban belakang secara drastis pada paruh kedua balapan sehingga kesulitan mempertahankan kecepatan untuk bersaing memperebutkan podium.

Marquez memilih tidak mengambil risiko berlebihan, terutama saat pengereman di Tikungan 10, karena menilai potensi keuntungan tidak sebanding dengan risiko kehilangan poin penting dalam kejuaraan.

Meski finis lebih dari 10 detik di belakang pemenang balapan Marco Bezzecchi, Marquez tetap menilai hasil tersebut sebagai pencapaian positif setelah sebelumnya meraih kemenangan dalam sprint pada Sabtu.

Menurut Marquez, dirinya harus menerima kenyataan bahwa sejumlah pembalap memiliki kecepatan lebih baik demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia musim ini.

Marquez juga mengakui masih perlu beradaptasi dan mengubah pendekatan berkendara agar mampu mempertahankan performa kompetitif sepanjang balapan, bukan hanya dalam beberapa putaran.