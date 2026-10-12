Pecco Bagnaia Ungkap Penyebab Crash di Mandalika dan Penurunan Performa Ducati di 2 Tahun Terakhir

Pecco Bagnaia (Instagram @pecco63)
JawaPos.com – Francesco Bagnaia mengungkapkan penyebab kecelakaan yang dialaminya pada balapan utama MotoGP Mandalika 2026 setelah kehilangan kendali bagian depan Ducati miliknya di Tikungan 17.
Dilansir dari laman GPOne pada Senin (12/10), Pembalap asal Italia tersebut menjelaskan bahwa dirinya berusaha mengejar Luca Marini untuk meningkatkan tekanan ban depan, tetapi motor kehilangan kendali ketika ia memaksakan kecepatan.
Insiden tersebut membuat Bagnaia kembali gagal menyelesaikan balapan di Mandalika, mengulang kejadian serupa yang dialaminya pada musim sebelumnya.
Bagnaia menilai kesulitan yang dihadapinya berkaitan dengan penurunan performa Ducati selama dua tahun terakhir, terutama dalam hal cengkeraman ban dan respons gas.
Menurut Bagnaia, karakter Sirkuit Mandalika yang memiliki tingkat cengkeraman rendah membuat kelemahan motor semakin terasa karena ia tidak memperoleh dukungan yang memadai dari roda belakang untuk meningkatkan kecepatan.
Bagnaia juga mengakui bahwa pembalap Ducati lainnya mengalami kendala di lintasan tersebut, tetapi permasalahan yang dihadapinya dinilai lebih besar sehingga membuatnya kesulitan bersaing.
Menghadapi MotoGP Australia, Bagnaia mengkhawatirkan masalah cengkeraman ban belakang yang telah dirasakannya sejak awal musim dapat kembali menghambat performanya.
Bagnaia berharap tim Ducati mampu menemukan solusi agar motornya dapat bersaing dengan lebih baik dan memberikan performa yang setidaknya setara dengan para rival.
Bagnaia memperkirakan bahwa tanpa kecelakaan di Mandalika, dirinya mungkin hanya mampu bersaing pada level yang kurang lebih sama dengan Luca Marini dan Fabio Quartararo.
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