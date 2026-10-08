Naik Kereta Rute Jakarta-Gombong: 5 Pilihan KA, Jadwal, Tarif, dan Waktu Tempuh

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Gombong, Kabupaten Kebumen, bisa dilakukan dengan naik kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat.

Sejumlah kereta ekonomi melayani perjalanan yang melewati atau berhenti di Wilayah Gombong, dengan waktu tempuh sekitar 5 hingga 7 jam dan tarif yang bervariasi sesuai jenis kereta serta subkelas tiket.

Gombong menjadi salah satu pilihan tujuan perjalanan di Kebumen yang menarik bagi wisatawan karena lokasinya berada di jalur selatan Jawa.

Selain mudah dijangkau dengan kereta api, kawasan ini juga menawarkan sejumlah destinasi seperti Benteng Van der Wijck, Waduk Sempor, hingga Roemah Martha Tilaar.

Bagi calon penumpang, memilih kereta tidak hanya soal harga tiket. Jam keberangkatan, kelas pelayanan, waktu tempuh dan tujuan akhir kereta juga perlu diperhatikan agar perjalanan dari Jakarta lebih nyaman.

Pilihan Kereta Jakarta-Gombong Beberapa kereta ekonomi dari Stasiun Pasar Senen dapat menjadi pilihan untuk perjalanan menuju Gombong. Berikut sejumlah layanan yang bisa dipertimbangkan.

1. KA Bengawan KA Bengawan merupakan salah satu pilihan bagi penumpang yang mencari tiket kereta ekonomi dengan tarif relatif terjangkau.

Kereta ini berangkat dari Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 06.30 WIB dan memiliki tujuan akhir Purwosari. Tarifnya mulai sekitar Rp 70.000.

Dengan jadwal keberangkatan pada pagi hari, KA Bengawan cocok bagi wisatawan yang ingin tiba di wilayah Kebumen lebih awal dan masih memiliki waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata.