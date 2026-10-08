Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.07 WIB

Naik Kereta Rute Jakarta-Gombong: 5 Pilihan KA, Jadwal, Tarif, dan Waktu Tempuh

Ilustrasi Stasiun Gombong. (Facebook/Pangestu) - Image

Ilustrasi Stasiun Gombong. (Facebook/Pangestu)

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Gombong, Kabupaten Kebumen, bisa dilakukan dengan naik kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat.

Sejumlah kereta ekonomi melayani perjalanan yang melewati atau berhenti di Wilayah Gombong, dengan waktu tempuh sekitar 5 hingga 7 jam dan tarif yang bervariasi sesuai jenis kereta serta subkelas tiket.

Gombong menjadi salah satu pilihan tujuan perjalanan di Kebumen yang menarik bagi wisatawan karena lokasinya berada di jalur selatan Jawa.

Selain mudah dijangkau dengan kereta api, kawasan ini juga menawarkan sejumlah destinasi seperti Benteng Van der Wijck, Waduk Sempor, hingga Roemah Martha Tilaar.

Bagi calon penumpang, memilih kereta tidak hanya soal harga tiket. Jam keberangkatan, kelas pelayanan, waktu tempuh dan tujuan akhir kereta juga perlu diperhatikan agar perjalanan dari Jakarta lebih nyaman.

Pilihan Kereta Jakarta-Gombong

Beberapa kereta ekonomi dari Stasiun Pasar Senen dapat menjadi pilihan untuk perjalanan menuju Gombong. Berikut sejumlah layanan yang bisa dipertimbangkan.

1. KA Bengawan

KA Bengawan merupakan salah satu pilihan bagi penumpang yang mencari tiket kereta ekonomi dengan tarif relatif terjangkau.

Kereta ini berangkat dari Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 06.30 WIB dan memiliki tujuan akhir Purwosari. Tarifnya mulai sekitar Rp 70.000.

Dengan jadwal keberangkatan pada pagi hari, KA Bengawan cocok bagi wisatawan yang ingin tiba di wilayah Kebumen lebih awal dan masih memiliki waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata.

2. KA Gajahwong

Pilihan berikutnya adalah KA Gajahwong yang berangkat dari Pasar Senen sekitar pukul 07.35 WIB.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Kuliner Khas Grobogan yang Masih Otentik, dari Swike hingga Sego Pager - Image
Kuliner

7 Kuliner Khas Grobogan yang Masih Otentik, dari Swike hingga Sego Pager

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Kuliner Khas Madura Selain Bebek, Ada Nasi Serpang hingga Campor Lorjuk  - Image
Kuliner

Kuliner Khas Madura Selain Bebek, Ada Nasi Serpang hingga Campor Lorjuk 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu - Image
Kuliner

Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu

Rabu, 7 Oktober 2026 | 19.29 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore