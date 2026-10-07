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Rian Alfianto
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.21 WIB

7 Kuliner Khas Grobogan yang Masih Otentik, dari Swike hingga Sego Pager

Ilustrasi kuliner Swike. (JatengKita) - Image

Ilustrasi kuliner Swike. (JatengKita)

JawaPos.com - Berkunjung ke Grobogan, Jawa Tengah, tidak lengkap tanpa mencicipi kuliner tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Selain swike yang sudah lama dikenal sebagai ikon kuliner Purwodadi, ada sejumlah makanan khas lain seperti becek, garang asem, sego pager, ayam pencok, sego pecel Gambringan, hingga getuk blondo yang menawarkan cita rasa berbeda.

Menariknya, sejumlah kuliner tersebut masih mempertahankan bahan, bumbu, serta cara pengolahan tradisional. Beberapa di antaranya bahkan memiliki cerita yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan tempat makanan itu berkembang.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajah Grobogan dari sisi kuliner, berikut tujuh makanan khas yang layak masuk daftar buruan.

1. Swike, Kuliner Purwodadi yang Punya Versi Non-Kodok

Swike menjadi salah satu makanan yang paling lekat dengan nama Purwodadi. Versi tradisionalnya menggunakan paha kodok hijau yang dimasak dalam kuah berbumbu tauco, bawang putih, jahe, dan kecap manis.

Tauco memberikan aroma yang cukup kuat sekaligus menghasilkan perpaduan rasa gurih, asin, dan sedikit manis. Hidangan biasanya dilengkapi bawang putih goreng dan seledri sehingga semakin harum ketika disantap dalam kondisi hangat.

Namun, wisatawan yang tidak mengonsumsi kodok tetap bisa mencicipi karakter bumbu swike. Sejumlah warung lokal menyediakan alternatif menggunakan daging ayam atau entog dengan racikan bumbu yang serupa.

Pilihan ini membuat pengalaman mencicipi kuliner khas Purwodadi lebih mudah disesuaikan dengan selera dan pilihan makanan masing-masing wisatawan.

2. Becek, Sup Daging dengan Rasa Asam yang Menyegarkan

Jika ingin mencicipi makanan berkuah khas Grobogan, becek bisa menjadi pilihan. Kuliner ini menggunakan daging sapi, iga, atau kerbau yang dimasak bersama bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan kencur.

Yang membuat becek berbeda adalah penggunaan daun kedondong muda dan dayakan. Kedua bahan tersebut memberikan sentuhan asam alami pada kuah sehingga rasa gurih dari kaldu daging tidak terasa terlalu berat.

Editor: Estu Suryowati
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