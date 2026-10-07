Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu

JawaPos.com - Menteng menjadi salah satu kawasan di Jakarta Pusat yang menarik untuk dikunjungi, terutama bagi pecinta sejarah dan kuliner.

Tidak hanya karena berbagai peninggalan sejarahnya, kawasan Menteng juga menawarkan sejumlah kuliner ikonik yang mencerminkan budaya khas Betawi dan nuansa Jakarta tempo dulu.

Keragaman kulinernya itu menghadirkan berbagai pilihan hidangan, mulai dari makanan berat untuk sarapan dan makan siang, sampai street food legendaris yang menawarkan nostalgia.



Salah satunya adalah es goyang yang terbuat dari bahan dasar santan dengan beragam pilihan rasa.

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Kuliner tradisional ini terbilang unik karena proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan gerobak agar es lebih cepat membeku.



Es goyang khas Betawi ini memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan manis dengan aneka pilihan rasa seperti cokelat, nangka, strawberry, dan kacang hijau.



Beragam kuliner ini menjadikan Menteng sebagai salah satu destinasi wisata kuliner menarik di Jakarta.

Melansir dari kanal YouTube @Melkibajaj yang dikutip pada Selasa (5/10), berikut ragam kuliner khas Menteng yang wajib Anda coba.