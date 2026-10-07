Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu

Ilustrasi es goyang (YouTube @Melkibajaj)
JawaPos.com - Menteng menjadi salah satu kawasan di Jakarta Pusat yang menarik untuk dikunjungi, terutama bagi pecinta sejarah dan kuliner.
Tidak hanya karena berbagai peninggalan sejarahnya, kawasan Menteng juga menawarkan sejumlah kuliner ikonik yang mencerminkan budaya khas Betawi dan nuansa Jakarta tempo dulu.
Keragaman kulinernya itu menghadirkan berbagai pilihan hidangan, mulai dari makanan berat untuk sarapan dan makan siang, sampai street food legendaris yang menawarkan nostalgia.
Salah satunya adalah es goyang yang terbuat dari bahan dasar santan dengan beragam pilihan rasa.
Kuliner tradisional ini terbilang unik karena proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan gerobak agar es lebih cepat membeku.
Es goyang khas Betawi ini memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan manis dengan aneka pilihan rasa seperti cokelat, nangka, strawberry, dan kacang hijau.
Beragam kuliner ini menjadikan Menteng sebagai salah satu destinasi wisata kuliner menarik di Jakarta.
Melansir dari kanal YouTube @Melkibajaj yang dikutip pada Selasa (5/10), berikut ragam kuliner khas Menteng yang wajib Anda coba.
1. Sop Buntut Cut Meutia
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022