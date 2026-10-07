Kuliner Khas Madura Selain Bebek, Ada Nasi Serpang hingga Campor Lorjuk 

JawaPos.com - Kuliner Madura selama ini identik dengan bebek berbumbu hitam dan sate. Padahal, kekayaan makanan khas pulau ini jauh lebih beragam.
Dari nasi campur yang penuh lauk, olahan kerang bambu, bubur tradisional, hingga hidangan berkuah dengan sumsum sapi, ada banyak kuliner Madura yang menarik dicoba saat berkunjung.
Cita rasa kuliner Madura umumnya kuat dan kaya rempah. Karakter tersebut tidak hanya muncul dari olahan daging, tetapi juga dari hasil laut dan bahan pangan sederhana yang diolah dengan cara turun-temurun.
Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kuliner Madura, beberapa makanan berikut bisa menjadi pilihan selain bebek Madura.
Nasi Serpang merupakan salah satu kuliner khas Madura yang menarik karena dalam satu porsi pengunjung bisa menemukan beragam lauk dengan karakter rasa berbeda.
Kuliner ini dikenal berasal dari Bangkalan. Nasi pulen biasanya disajikan di atas daun pisang dan dikelilingi aneka lauk, tanpa kuah sayur seperti nasi campur pada umumnya.
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