5 Tempat Makan Enak di Bekasi, Ada Nasi Kulit Sampai Mie Ayam Keriting dengan Topping Melimpah

JawaPos.com - Kota Bekasi memiliki berbagai ragam kuliner yang menarik untuk dicoba.

Saat anda berencana makan siang atau sekedar bingung menentukan pilihan makan di Bekasi, ada beberapa tempat makan yang dapat anda kunjungi.

Ragam kulinernya juga terbilang unik, dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari nasi kulit dengan aneka pilihan lauk yang dibanderol belasan ribu rupiah, sampai mie ayam keriting dengan cita rasa gurih yang sopan di lidah.

Jika anda sedang berada di Bekasi, tidak ada salahnya melirik kuliner lokal yang menjadi pilihan warga setempat. Melansir informasi dari kanal YouTube @Yudibaretto pada (3/10) berikut kuliner Bekasi yang layak untuk anda coba.

Bakso Asen

Bakso Asen beralamat di Jl. Patal Bekasi No.32, RT.001/RW.005, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Seporsi bakso asen terdiri dari bakso halus, tahu bakso, bihun, irisan daun seledri, serta taburan bawang goreng. Kuah kaldu pada bakso ini sangat terasa sehingga menambah cita rasa gurih yang khas. Uniknya, bakso Asen hanya buka selama 4 jam, yakni mulai dari pukul 10.00-14.00.

Mattea Social Space

Mattea social space berada di Jl. Raya Pekayon No.10, RT.004/RW.001, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tempat ini menyediakan berbagai pilihan menu dan kopi.anda wajib memesan kopi susu gula aren (Rp 32.000). Mattea social space memiliki kapasitas sampai 200 orang dengan area indoor dan outdoor yang cukup luas. Tempat ini cocok untuk berbagai kegiatan, mulai dari hangout, rapat, sampai WFC. kafe ini mulai buka mulai pukul 08.00-00.00.

Nasi Kulit Mak Igun

Nasi kulit Mak Igun berlokasi di l. Raya Pekayon No.9, RT.003/RW.001, Pekayon Jaya. Nasi kulit ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 17.000. Seporsi nasi kulit mak igun terdiri dari nasi, kuah kari, serundeng, sambal, oseng buncis, dan kulit ayam. Selain paket komplit, anda juga bisa memilih berbagai varian lauk seperti cumi goreng, udang balado, daging oseng mercon, ayam rempah, paru goreng, kulit ayam, sampai opor ayam.

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