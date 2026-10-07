Kuliner Slipi yang Wajib Dicoba, Tempat Makan Legendaris untuk Escape dari Macet

JawaPos.com - Slipi adalah kawasan yang tidak pernah beristirahat. Jalanan Slipi selalu hidup dengan lalu lalang kendaraan yang melintas.

Slipi, yang berada di kawasan Jakarta Barat ini menjadi salah satu jalur penghubung penting menuju berbagai wilayah di Jakarta.

Banyak orang yang melewati Slipi begitu saja, di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas sehari-hari. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, kawasan ini ternyata menyimpan beragam kuliner legendaris yang menarik untuk dicoba.

Kuliner khas Slipi mungkin bisa menjadi salah satu alasan anda untuk mampir sejenak dari padatnya aktivitas, sekaligus berburu kuliner hidden gem yang menjadi langganan warga lokal.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (6/10) berikut daftar kuliner di Slipi yang wajib anda coba saat melintas di kawasan ini.

Bakmi DKI

Salah satu kuliner yang wajib anda coba saat mampir ke Slipi adalah bakmi DKI. bakmi DKI beralamat di Jl. Anggrek Garuda, Palmerah, Jakarta Barat. Bakmi DKI memiliki tipe mie ayam dengan ukuran tipis dan kecil, bumbunya cenderung ringan namun tetap terasa gurih. Topping yang diberikan juga cukup melimpah.

Seporsi yamin mie ayam terdiri dari mie yamin, ayam kecap, sayur sawi hijau rebus, lengkap dengan pangsit goreng. Dilengkapi pula dengan pangsit rebus serta bakso. Seporsi bakmi DKI dibanderol dengan harga Rp 28.000.

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