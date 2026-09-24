List 15 Tempat Makan Enak di Jalan Tunjungan Surabaya, dari Kuliner Legendaris hingga Kekinian

JawaPos.com – Jalan Tunjungan adalah salah satu kawasan kuliner paling ikonik di Surabaya yang menawarkan pilihan tempat makan sangat beragam dari jajanan kaki lima legendaris hingga restoran bergaya internasional.

Setiap tempat makan di Jalan Tunjungan Surabaya menghadirkan pengalaman kuliner yang sangat berbeda, mulai dari masakan Jawa tradisional, Korean street food, seafood mewah, hingga sajian fusion yang sangat kekinian.

Kawasan Jalan Tunjungan yang sangat strategis di pusat kota menjadikannya titik sempurna bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kekayaan kuliner Surabaya dalam satu kawasan tanpa perlu berpindah jauh.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Kamis (24/9), berikut deretan rekomendasi tempat makan terbaik di Jalan Tunjungan Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kuliner kamu.

1. Lontong Balap Asli Pak Gendut

Warung yang berlokasi di Jl. Embong Malang No. 38 ini menghadirkan lontong balap dengan isian lontong, tauge, lentho, dan sate kerang yang disiram kuah kaldu gurih bersama bumbu kacang pedas yang sangat segar.

Perpaduan tekstur lembut dan renyah dalam satu mangkuk menciptakan pengalaman makan yang sangat khas dan sangat sulit dilupakan bagi siapa saja yang mencicipinya.