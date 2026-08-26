3 Rekomendasi Tempat Makan Sunda di Surabaya, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga

JawaPos.com - Kuliner khas Sunda identik dengan sajian yang sederhana tetapi kaya rasa. Nasi timbel, lalapan, karedok, pepes, hingga sambal menjadi beberapa menu yang kerap dirindukan pencinta masakan Jawa Barat.

Menariknya, warga Surabaya tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Barat untuk menikmati hidangan tersebut. Sejumlah restoran di Kota Pahlawan menawarkan menu Sunda dengan pilihan makanan yang cukup beragam dan suasana yang nyaman untuk makan bersama.

Jika sedang mencari tempat makan Sunda di Surabaya, berikut tiga rekomendasi yang bisa masuk dalam daftar kunjungan.

1. Mang Kabayan Surabaya Mang Kabayan Surabaya bisa menjadi pilihan bagi pencinta masakan Sunda yang ingin menikmati hidangan bersama keluarga. Restoran ini menawarkan berbagai menu, mulai dari nasi timbel, nasi bakar, pepes hingga aneka olahan ikan dan ayam.

Mengutip informasi dari akun Instagram @mangkabayan.surabaya, beberapa menu yang tersedia antara lain gurame bakar ala Mang Kabayan, nasi bakar ayam komplit, nasi timbel komplit ayam, pepes jamur, sate maranggi, ayam goreng kremes, sayur asem, karedok, serta tumis pete ikan jambal roti.

Pilihan minumannya juga cukup beragam, seperti es jeruk, lemon tea, es kelapa jeruk, es teler, jus sirsak, dan es timun serut.

Harga makanan dan minuman disebut mulai dari sekitar Rp20 ribu. Lokasinya berada di Jl. Ketintang Madya No. 156, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.

2. Fusia Resto Bagi yang ingin mencicipi nasi timbel dengan berbagai pilihan lauk, Fusia Resto patut dipertimbangkan. Restoran ini dikenal menawarkan sajian tradisional dengan konsep menu yang mengedepankan hidangan khas Sunda.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @fusiaresto.id, pengunjung dapat menemukan sejumlah menu seperti nasi timbel bakar Fusia ayam, nasi timbel Fusia gepuk, nasi timbel bakar spesial iga, hingga sop buntut.