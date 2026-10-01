Harga Pangan Naik, Inilah 11 Lauk Tahan Lama yang Cocok Buat Stok In This Economy

JawaPos.com - Harga pangan yang meroket dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga tersebut juga sangat terasa bagi anak kos yang tidak selalu memiliki waktu untuk memasak dan cenderung mengandalkan makanan siap saji.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati kenaikan harga pangan. Mulai dari memasak sendiri sampai mengatur pengeluaran dengan lebih hemat.

Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan, misalnya karena harga bahan baku terlalu mahal, salah satu solusinya adalah memilih lauk yang bisa dijadikan stok. Karakter lauk stok ini memiliki daya simpan panjang, sehingga dapat dikonsumsi secara terus menerus dan bertahap.

Sebagaimana yang dilansir dari laman sayurbox dan ralali pada Kamis (1/10) ini beberapa stok makanan berikut memiliki waktu simpan jangka panjang dimana dapat anda manfaatkan sebagai stok lauk ataupun meal prep in this economy.

1.Sambal goreng teri

Sambal goreng dibuat dari bahan dasar tempe dan teri yang digoreng kering. Dua bahan tersebut kemudian dimasak menggunakan bumbu merah. Sambal goreng teri bisa tahan hingga 2-3 minggu apabila diolah dan disimpan dengan cara yang tepat. Menu ini dapat menjadi lauk instan sekaligus meal prep bagi anda yang tidak sempat memasak atau memiliki aktivitas yang padat.

2.Cakalang suwir

Ikan cakalang dapat menjadi pilihan lauk karena memberikan asupan protein bagi tubuh. Anda bisa mengolahnya menjadi cakalang suwir balado untuk dijadikan stok makan maupun meal prep yang tahan lama. Pada umumnya ikan cakalang suwir dapat bertahan 5-7 hari. Cara membuatnya cukup sederhana, yakni dengan mengolah ikan cakalang goreng ataupun asap, kemudian mencampurkannya dengan bumbu balado. Supaya masa simpan menjadi maksimal, anda perlu menaruh cakalang suwir balado dalam wadah kedap udara.