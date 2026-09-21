Pecinta Pedas Wajib Coba, Resep Cumi Gurih yang Cocok Jadi Lauk

Resep Cumi Pedas Dower yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com - Cumi merupakan salah satu jenis seafood yang cukup digemari karena dapat diolah menjadi beragam hidangan. Teksturnya yang khas juga cocok dipadukan dengan berbagai jenis bumbu, mulai dari saus gurih hingga sambal yang pedas.

Salah satu olahan yang bisa dicoba di rumah adalah cumi pedas. Perpaduan cumi yang gurih dengan cabai dan bawang putih menghasilkan lauk sederhana dengan cita rasa pedas yang menggugah selera.

Menu ini juga tidak membutuhkan banyak bahan maupun proses yang rumit. Cumi pedas cocok disantap bersama nasi putih hangat, terutama bagi pencinta makanan dengan sensasi pedas.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi pedas yang praktis dan cocok dijadikan lauk untuk makan bersama keluarga.

Bahan-bahan 500 gram cumi

10 siung bawang putih

20 buah cabai rawit hijau

10 buah cabai rawit merah

½ sendok teh garam

½ sendok teh micin

1 sendok teh baking soda

½ buah jeruk nipis