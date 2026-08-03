Warteg Modern Versi Surabaya! Warung Tunjuk dengan Aneka Lauk yang Jadi Favoritnya Anak Kos

Ilustrasi warung tunjuk/YouTube @mybig.appetite
JawaPos.com - Cari Makan di Surabaya selalu mudah. Karena semuanya tersedia beragam pilihan yang dapat disesuaikan dengan selera anda.
Jika sedang rindu masakan rumahan atau ingin mencari lauk pendamping praktis untuk disantap di rumah, beberapa warung tunjuk berikut bisa menjadi pilihan yang patut anda coba.
Kini,banyak warung tunjuk di Surabaya yang hadir dengan konsep lebih modern. Pilihan menunya pun semakin beragam, mulai dari masakan khas Jawa Timur, chinese food, sampai perpaduan menu korean food.
Tidak lai identik dengan kesan jadul, sejumlah warung tunjuk di Surabaya kini telah tersedia di layanan online food . Selain itu, tempat makannya dibuat lebih bersih, higienes, nyaman dan menggunakan bahan-bahan berkualitas sehingga semakin nikmat untuk bersantap.
Sejumlah warung juga menawarkan berbagai promo menarik, seperti free minuman, gratis sayur asem dengan minimal pembelian tertentu, atau bonus lauk untuk nominal tertentu..
Jika anda sedang mencari warteg versi modern, berikut rekomendasi Warung Tunjuk di Surabaya yang bisa anda kunjungi. Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @mybig.appetite berikut daftar warung tunjuk modern yang dapat anda coba di Surabaya.
Bakigo
Bakigo berada di Jl. Pandan No. 5 Surabaya. Warung tunjuk ini mengusung konsep modern dengan desain bangunan kekinian dan bersih, sehingga sekilas tampak seperti kafe modern.
Pengunjung dapat mengambil tray sendiri sebelum menuju baki dan etalase untuk memilih lauk. Di Bakigo, tersedia dua tipe yakni paket nasi dan paket mie.
Anda bisa memilih baki merah dengan lauk beef, baki kuning dengan lauk ayam, dan baki putih dengan lauk telur. Pilihan lauknya cukup modern dan dapat dilengkapi dengan aneka gorengan. Tersedia juga dua pilihan minuman yakni lemon tea dan ocha,
Warung Resep Omahan
Warung Resep Omahan berada di Jl. Brata Jaya XIX No. 32. Tempat makan ini menyediakan aneka lauk rumahan seperti paru pedas, udang balado, pindang cabe, samgor kerang, cumi chili padi, nasi campur, bunga pepaya, kotokan pe, kare ayam, dan terong balado.
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