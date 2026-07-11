Resep Tempe Cabe Garam, Lauk Gurih Renyah yang Bikin Susah Berhenti

Potret tempe cabe garam renyah dengan bawang putih, cabai, dan daun bawang (Instagram @hendrikpyong)
JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia karena harganya terjangkau, bergizi, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Jika biasanya menu cabe garam menggunakan tahu atau ayam, kali ini Anda bisa mencoba Tempe Cabe Garam yang memiliki tekstur lebih padat dengan cita rasa gurih, pedas, dan aroma bawang putih yang menggoda.
Resep ala Instagram @hendrikpyong ini memadukan tempe goreng renyah dengan tumisan bawang putih, cabai, dan daun bawang yang kaya rasa. Hasilnya cocok dijadikan camilan, lauk makan siang, maupun pelengkap nasi hangat.
Tempe memiliki rasa khas yang semakin nikmat setelah digoreng hingga renyah. Ketika dipadukan dengan bumbu cabe garam yang gurih dan harum, setiap gigitan menghadirkan kombinasi tekstur renyah di luar serta lembut di dalam.
Selain mudah dibuat, menu ini juga menggunakan bahan-bahan sederhana yang hampir selalu tersedia di dapur.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
1 papan tempe, dipotong atau dipatahkan menjadi ukuran sedang
1 butir telur
3 sdm tepung bumbu serbaguna
Bahan Tumisan
24 siung bawang putih, cincang kasar
6 buah cabai merah keriting, iris
5 buah cabai rawit, iris
Daun bawang secukupnya, iris
Bumbu
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt garam
2 sdt lada putih bubuk
1 sdt gula
1/2 sdt bubuk ngohiong (opsional)
Cara Membuat Tempe Cabe Garam
1. Siapkan Tempe
Potong atau patahkan tempe menjadi ukuran sekali makan.
2. Balur Tempe
Celupkan tempe ke dalam telur kocok.
Baluri dengan tepung bumbu serbaguna hingga seluruh permukaannya tertutup.
3. Goreng
Panaskan minyak.
Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.
Angkat lalu tiriskan.
4. Tumis Bumbu
Sisakan sedikit minyak.
Tumis bawang putih hingga harum dan mulai berwarna keemasan.
Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, dan daun bawang.
Aduk hingga layu dan aromanya keluar.
5. Bumbui
Masukkan kaldu jamur, garam, lada putih, gula, dan bubuk ngohiong jika digunakan.
Aduk rata, lalu matikan api.
6. Campurkan Tempe
Masukkan tempe goreng ke dalam tumisan bumbu.
Aduk cepat hingga seluruh permukaan tempe terbalut bumbu secara merata.
7. Sajikan
Tempe Cabe Garam siap disajikan selagi hangat sebagai lauk maupun camilan.
Gunakan minyak yang benar-benar panas saat menggoreng agar lapisan tepung cepat mengeras dan menghasilkan tekstur renyah.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!