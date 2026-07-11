Resep Tempe Cabe Garam, Lauk Gurih Renyah yang Bikin Susah Berhenti

JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia karena harganya terjangkau, bergizi, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Jika biasanya menu cabe garam menggunakan tahu atau ayam, kali ini Anda bisa mencoba Tempe Cabe Garam yang memiliki tekstur lebih padat dengan cita rasa gurih, pedas, dan aroma bawang putih yang menggoda.

Resep ala Instagram @hendrikpyong ini memadukan tempe goreng renyah dengan tumisan bawang putih, cabai, dan daun bawang yang kaya rasa. Hasilnya cocok dijadikan camilan, lauk makan siang, maupun pelengkap nasi hangat.

Tempe memiliki rasa khas yang semakin nikmat setelah digoreng hingga renyah. Ketika dipadukan dengan bumbu cabe garam yang gurih dan harum, setiap gigitan menghadirkan kombinasi tekstur renyah di luar serta lembut di dalam.

Selain mudah dibuat, menu ini juga menggunakan bahan-bahan sederhana yang hampir selalu tersedia di dapur.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 papan tempe, dipotong atau dipatahkan menjadi ukuran sedang

1 butir telur

3 sdm tepung bumbu serbaguna

Bahan Tumisan

24 siung bawang putih, cincang kasar

6 buah cabai merah keriting, iris

5 buah cabai rawit, iris

Daun bawang secukupnya, iris

Bumbu

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

2 sdt lada putih bubuk

1 sdt gula

1/2 sdt bubuk ngohiong (opsional)

Cara Membuat Tempe Cabe Garam

1. Siapkan Tempe

Potong atau patahkan tempe menjadi ukuran sekali makan.

2. Balur Tempe

Celupkan tempe ke dalam telur kocok.

Baluri dengan tepung bumbu serbaguna hingga seluruh permukaannya tertutup.

3. Goreng

Panaskan minyak.

Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.

Angkat lalu tiriskan.

4. Tumis Bumbu

Sisakan sedikit minyak.

Tumis bawang putih hingga harum dan mulai berwarna keemasan.

Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, dan daun bawang.

Aduk hingga layu dan aromanya keluar.

5. Bumbui

Masukkan kaldu jamur, garam, lada putih, gula, dan bubuk ngohiong jika digunakan.

Aduk rata, lalu matikan api.

6. Campurkan Tempe

Masukkan tempe goreng ke dalam tumisan bumbu.

Aduk cepat hingga seluruh permukaan tempe terbalut bumbu secara merata.

7. Sajikan

Tempe Cabe Garam siap disajikan selagi hangat sebagai lauk maupun camilan.