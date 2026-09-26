20 Rekomendasi Fine Dining dan Restoran Mewah di Surabaya untuk Kuliner Berkelas yang Wajib Dicoba

JawaPos.com – Surabaya kini hadir dengan deretan pilihan fine dining dan restoran mewah yang semakin beragam untuk memenuhi selera kuliner warganya.

Dari restoran bergaya kolonial bersejarah hingga dining club modern berkonsep wood fire, kuliner fine dining di Surabaya menawarkan pengalaman makan yang sangat istimewa.

Setiap restoran mewah di Surabaya ini menghadirkan perpaduan unik antara cita rasa premium, desain interior memukau, dan pelayanan yang sangat berkelas.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Sabtu (26/9), berikut rekomendasi fine dining di Surabaya yang layak dijadikan pilihan untuk merayakan momen spesial atau sekadar menikmati pengalaman kuliner yang berbeda.

1. Confit Restaurant

Restoran yang berlokasi di Jalan R.A Kartini Nomor 69 ini buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 dengan atmosfer eksklusif namun tetap hangat.

Menu unggulannya adalah hidangan Australian modern dari starter hingga dessert, tersedia pula layanan chef's table dan home service untuk pengalaman fine dining yang lebih privat.