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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 22.57 WIB

14 Rekomendasi Kuliner Bakmi Paling Lezat di Surabaya, Sering Diburu Kala Waktu Lapar

Kuliner bakmi di Surabaya / foto : Magnific/ azerbaijan_stockers - Image

Kuliner bakmi di Surabaya / foto : Magnific/ azerbaijan_stockers

JawaPos.com – Wisata kuliner Surabaya menyajikan aneka olahan bakmi lezat yang selalu berhasil memanjakan lidah setiap pecinta makanan.

Beragam kedai bakmi legendaris hingga kekinian menawarkan cita rasa gurih yang khas serta kaya akan ragam sajian unggulan.

Penjelajahan kuliner Surabaya ini menjadi petualangan rasa seru yang wajib kamu jadikan agenda wisata kuliner utama bersama teman.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Selasa (29/9), berikut deretan rekomendasi kuliner bakmi paling lezat di Surabaya.

1.      Mie jembatan merah

Warung makan ini menyajikan hidangan bakmi porsi melimpah dengan pelengkap berupa potongan babat serta otot sapi yang sangat empuk.

Kuah racikan berwarna kemerahan yang khas berasal dari olahan bumbu tauco lezat yang dimasak sempurna hingga meresap ke dalam daging.

Sajian mi unik ini siap memanjakan lidah kamu yang ingin menikmati santapan malam lezat bersama teman di pusat kota.

2.      Mie kembang jepun

Destinasi kuliner malam ini menawarkan variasi menu sangat lengkap seperti mi ayam serta olahan pangsit yang diproses dengan cepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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