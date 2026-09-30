20 Rekomendasi Rujak Cingur Legendaris Paling Enak untuk Berburu Kuliner Khas Surabaya

JawaPos.com – Menjelajahi kelezatan kuliner khas Surabaya selalu menjadi agenda wajib bagi para pecinta masakan tradisional Nusantara yang autentik.

Setiap warung rujak cingur legendaris menyajikan bumbu petis udang melimpah yang siap memanjakan lidah setiap penikmatnya.

Nikmati sensasi segar racikan olahan sayur berpadu potongan cingur gurih saat melakukan agenda wisata kuliner Surabaya.

Dilansir dari laman Lala Move dan lapispahlawan.co.id pada Rabu (30/9), berikut deretan rekomendasi kuliner rujak cingur paling lezat di Surabaya.

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1. Rujak cingur Ahmad Jais

Warung legendaris yang berdiri sejak puluhan tahun lalu ini sangat terkenal dengan racikan bumbu petis kacang super melimpah.

Potongan daging cingur yang disajikan terasa sangat empuk serta bebas dari aroma amis karena diolah menggunakan resep khusus.

Harganya memang tergolong agak mahal, tetapi porsi besar dengan cita rasa autentik selalu berhasil memuaskan seluruh pengunjungnya.

2. Rujak cingur Delta