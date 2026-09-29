17 Rekomendasi Ramen Enak di Surabaya yang Wajib Kamu Coba Saat Berburu Kuliner

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan Jepang, menemukan tempat makan ramen enak Surabaya merupakan agenda wajib saat menjelajahi ragam kuliner Surabaya.

Banyak kedai ramen Surabaya menawarkan cita rasa otentik dengan kuah gurih kental yang sangat memanjakan lidah para penikmatnya.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Selasa (29/9), berikut deretan rekomendasi kuliner ramen paling lezat di Surabaya.

Hakata Ikkousho Kedai legendaris ini menyajikan ramen otentik khas Jepang dengan pilihan kuah kaldu ayam atau babi yang sangat gurih kental.

Kamu bisa memilih jenis mi sesuai selera serta menyesuaikan tingkat ketebalan rasa kuah dan tekstur mi yang disajikan.

Pilihan cita rasa hidangan yang autentik membuat tempat makan ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta hidangan khas Jepang.

Marutama Ramen Keunggulan utama dari tempat makan ini terletak pada sajian kuah kaldu ayam toripaitan yang terasa sangat murni dan lezat.

Tekstur mi buatan sendiri yang cenderung tipis berpadu sempurna dengan tambahan topping telur rebus bumbu kecap yang sangat lembut.

Suasana restoran dirancang sangat nyaman sehingga tempat ini cocok dikunjungi bersama keluarga maupun rekan kerja pada akhir pekan.