Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 23.17 WIB

17 Rekomendasi Ramen Enak di Surabaya yang Wajib Kamu Coba Saat Berburu Kuliner

Kuliner ramen di Surabaya / foto : Magnific/ magnific - Image

Kuliner ramen di Surabaya / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan Jepang, menemukan tempat makan ramen enak Surabaya merupakan agenda wajib saat menjelajahi ragam kuliner Surabaya.

Banyak kedai ramen Surabaya menawarkan cita rasa otentik dengan kuah gurih kental yang sangat memanjakan lidah para penikmatnya.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Selasa (29/9), berikut deretan rekomendasi kuliner ramen paling lezat di Surabaya.

  1. Hakata Ikkousho

Kedai legendaris ini menyajikan ramen otentik khas Jepang dengan pilihan kuah kaldu ayam atau babi yang sangat gurih kental.

Kamu bisa memilih jenis mi sesuai selera serta menyesuaikan tingkat ketebalan rasa kuah dan tekstur mi yang disajikan.

Pilihan cita rasa hidangan yang autentik membuat tempat makan ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta hidangan khas Jepang.

  1. Marutama Ramen

Keunggulan utama dari tempat makan ini terletak pada sajian kuah kaldu ayam toripaitan yang terasa sangat murni dan lezat.

Tekstur mi buatan sendiri yang cenderung tipis berpadu sempurna dengan tambahan topping telur rebus bumbu kecap yang sangat lembut.

Suasana restoran dirancang sangat nyaman sehingga tempat ini cocok dikunjungi bersama keluarga maupun rekan kerja pada akhir pekan.

  1. Ramen Master

Kedai favorit para kalangan muda ini menawarkan aneka varian mi Jepang lezat dengan harga yang sangat terjangkau sekali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Tahun Hayate Ramen, Kisah Ramen Jepang Pertama di Bhutan Taklukkan Dataran Tinggi - Image
Kuliner

10 Tahun Hayate Ramen, Kisah Ramen Jepang Pertama di Bhutan Taklukkan Dataran Tinggi

Kamis, 10 September 2026 | 18.23 WIB

Lim Ji Yeon Bongkar Masa Sulit Sebelum Terkenal, Kerja Paruh Waktu Demi Makan Ramen Favorit - Image
Infotainment

Lim Ji Yeon Bongkar Masa Sulit Sebelum Terkenal, Kerja Paruh Waktu Demi Makan Ramen Favorit

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.53 WIB

16 Kuliner Ramen Paling Juara di Surabaya yang Cocok Buat Pecinta Kuah Gurih Pedas - Image
Kuliner

16 Kuliner Ramen Paling Juara di Surabaya yang Cocok Buat Pecinta Kuah Gurih Pedas

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore