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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 24 September 2026 | 16.58 WIB

8 Nasi Bebek Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicoba, dari Bumbu Kuning hingga Hitam Khas Madura

Kuliner nasi bebek di Surabaya. (Magnific) - Image

Kuliner nasi bebek di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan ragam kuliner terlengkap di Indonesia, dan nasi bebek legendaris adalah salah satu hidangan yang selalu paling dicari warga lokal maupun wisatawan.

Deretan warung nasi bebek legendaris di Surabaya ini menghadirkan pilihan yang sangat beragam mulai dari bebek bumbu kuning yang sangat gurih, bebek goreng kering tanpa bau amis, hingga bebek hitam pekat khas Madura.

Setiap warung nasi bebek punya cita rasa dan keistimewaan tersendiri yang sangat tidak bisa ditemukan di tempat lain, dengan harga mulai dari Rp20.000 yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Kamis (24/9), berikut deretan rekomendasi nasi bebek paling enak dan paling legendaris di Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kuliner kamu.

1. Bebek Carok Manyar

Warung yang berlokasi di Jl. Raya Manyar No. 53D, Menur Pumpungan, Sukolilo dan buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 00.00 ini sangat terkenal dengan bebek jumbo bumbu hitam yang sangat besar, sangat lembut, dan bebas bau amis.

Menu wajib yang paling banyak dipesan adalah bebek bumbu hitam jumbo dengan sambal mangga segar yang sangat pedas dan sangat nampol sebagai pelengkap istimewanya.

Harga mulai dari Rp20.000 untuk porsi kecil dan Rp45.000 untuk porsi besar, warung ini juga menyediakan pilihan menu ayam dan lalapan yang tidak kalah lezat.

Editor: Novia Tri Astuti
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