17 Kuliner Bebek Paling Enak di Jakarta, Perpaduan Sambal Pedas dan Daging Empuk yang Bikin Ketagihan

JawaPos.Com - Jakarta selalu menjadi surga kuliner bagi pecinta makanan Nusantara, termasuk bagi penggemar olahan bebek yang kaya rasa dan menggugah selera.

Dari bebek goreng kremes yang renyah hingga bebek bakar dengan bumbu meresap, ibu kota menawarkan banyak pilihan tempat makan yang siap memanjakan lidah.

Perpaduan daging bebek yang empuk, kulit yang garing, dan sambal pedas yang menggigit membuat kuliner ini selalu punya tempat spesial di hati banyak orang.

Menariknya, tempat makan bebek di Jakarta hadir dengan beragam gaya penyajian, mulai dari resep khas Madura, Surabaya, hingga racikan khas restoran modern dengan sentuhan premium.

Beberapa tempat bahkan sudah menjadi favorit lintas generasi karena konsistensi rasa, kualitas daging, dan sambal yang selalu bikin ingin tambah nasi.

Tidak sedikit pula yang terkenal dengan porsi besar dan pilihan lauk pendamping yang komplet.

Bagi Anda yang sedang mencari kuliner bebek terbaik di Jakarta, daftar ini layak masuk agenda wisata makan berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas kuliner bebek enak di Jakarta yang wajib dicoba.

1. Bebek Kaleyo

Bebek Kaleyo menjadi salah satu nama paling populer bagi pecinta kuliner bebek di Jakarta.

Tempat makan ini dikenal karena daging bebeknya yang empuk dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam sehingga menghasilkan rasa gurih yang sangat kuat dan memuaskan.

Salah satu daya tarik utama Bebek Kaleyo adalah tekstur kulit bebeknya yang renyah saat digoreng namun tetap mempertahankan kelembutan daging di bagian dalam.

Perpaduan ini membuat banyak pelanggan merasa ketagihan dan terus kembali untuk menikmati menu andalannya.

Sambal koreknya juga menjadi favorit karena memiliki rasa pedas gurih yang pas dan sangat cocok disantap bersama nasi hangat.