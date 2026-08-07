Tes Kepribadian: Bebek atau Kelinci Ini Ungkap Kamu Lebih Menawan Atau Justru Lebih Intelektual

Ilustrasi tes kepribadian ilusi optik kelinci atau angsa (Time Of India)
JawaPos.com - Tes kepribadian ilusi optik kembali ramai diperbincangkan di media sosial karena diklaim mampu mengungkap kepribadian seseorang hanya dengan melihat gambar sekilas.
Tes ini berupa gambar ilusi optik yang menampilkan dua elemen berbeda yang bisa dilihat secara bergantian. Apa yang pertama kali tertangkap oleh mata akan mencerminkan sisi tersembunyi dari sifat seseorang.
Tak heran, tes seperti ini kerap viral di TikTok karena dinilai unik, seru, sekaligus membuka wawasan diri.
Salah satu tes ilusi optik terbaru yang dibagikan oleh Mia Yilin di TikTok menampilkan gambar hewan yang bisa tampak seperti bebek atau kelinci.
Menariknya, hewan yang pertama kali terlihat akan menunjukkan apakah kamu cenderung punya kepribadian menawan dan supel, atau justru tipe intelektual yang suka diskusi mendalam. Banyak orang penasaran mencoba tes ini untuk tahu sisi kepribadian mana yang lebih dominan.
Dilansir dari laman Times Of India, berikut adalah penjelasan makna di balik hewan yang pertama kali kamu lihat:
Menurut Mia Yilin, orang yang pertama kali melihat bebek memiliki sifat intelektual dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka lebih suka diskusi berbobot dibanding obrolan basa-basi.
Biasanya, tipe ini gemar membaca buku, menonton dokumenter, atau mendalami topik yang menantang logika. Kehausan akan pengetahuan membuat mereka terlihat menarik di mata orang-orang yang suka diskusi mendalam.
Sebaliknya, jika kelinci yang pertama kali terlihat, artinya kamu adalah pribadi yang menawan, supel, dan jadi pusat perhatian di berbagai acara. Kamu senang bergaul, mudah membuat orang tertawa, dan pintar mencairkan suasana.
Namun, di balik sikap ceriamu, seringkali kamu masih memendam penyesalan di masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Meski demikian, kamu tetap berusaha menikmati momen saat ini dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana, sesuai dengan kepribadianmu? Tes ini memang tidak sepenuhnya ilmiah, tapi bisa jadi cara seru untuk mengenal diri sendiri dan orang-orang terdekat. Yuk, bagikan tes ini ke teman atau keluarga dan lihat apakah mereka tipe bebek yang intelektual atau kelinci yang menawan!
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