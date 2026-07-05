3 Tempat Makan Bebek di Jogja yang Layak Masuk Daftar Kuliner Liburan

JawaPos.com – Yogyakarta memang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner untuk dicoba, mulai dari makanan tradisional sampai hidangan yang cocok disantap saat liburan.
Di antara banyak menu favorit, olahan bebek selalu punya tempat tersendiri karena rasanya gurih, dagingnya lezat, dan sering bikin ketagihan.
Kalau kamu sedang berada di Jogja dan ingin mencari santapan yang memuaskan, ada beberapa tempat makan bebek yang patut masuk daftar kunjungan.
Berikut tiga rekomendasi tempat makan bebek di Jogja yang dikenal punya rasa juara dan layak dicoba saat liburan.
1. Bebek Rakyat Amplaz
Bebek Rakyat Amplaz merupakan warung yang menyajikan hidangan bebek sebagai menu utama dengan suasana santai dan ramah untuk keluarga.
Dilansir dari akun Instagram @bebekrakyatchapterjogja, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti bebek bumbu 1/4 ekor, bebek bumbu 1 ekor, kepala bebek, ikan bumbu, telur ceplok atau dadar, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman, seperti lemon tea, es dawet, es tape ketan, dan menu minuman lainnya.
Untuk makanan di Bebek Rakyat Amplaz dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 4 ribu.
Tempat makan ini berlokasi di Jl. Ampta, Tempel, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bebek Indra
Bebek Indra menjadi salah satu tempat makan bebek yang terkenal di Jogja dengan bebek gorengnya yang empuk dan bumbu meresap. Tempat makan ini memiliki konsep sederhana namun tetap nyaman, sehingga cocok untuk makan berdama dengan keluarga.
Dilansir dari akun Instagram @bebek.indra, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti bebek remuk, bebek goreng 1 ekor, nasi bebek goreng jumbo, nasi bebek bakar jumbo, ayam goreng paha,ayam betutu dada, sayur urap, plecing kangkung, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman, seperti kopi hitam, kopi susu, lime tea, lychee tea, dan menu minuman lainnya.
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