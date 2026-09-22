Bus Jakarta-Cilacap Makin Jarang, Ini Pilihan dan Harga Tiketnya

JawaPos.com - Bus Jakarta-Cilacap kini relatif lebih sulit ditemukan dibandingkan sejumlah rute antarkota lain dari Jakarta menuju ke arah Timur.

Meski begitu, masih ada beberapa pilihan bus dan travel dengan tarif mulai Rp 130 ribu, dengan keberangkatan dari sejumlah terminal dan titik di Jakarta.

Bagi calon penumpang yang ingin bepergian dari Jakarta menuju Cilacap, keterbatasan pilihan bus membuat informasi mengenai titik keberangkatan, jadwal, tujuan akhir dan harga tiket menjadi penting.

Pasalnya, tidak semua bus yang melayani perjalanan dari Jakarta menuju kawasan Cilacap memiliki tujuan akhir di Kota Cilacap.

Beberapa operator justru mengakhiri perjalanan di wilayah sekitar seperti Majenang, Tambakreja, Sampang hingga Gumilir.

Karena itu, penumpang perlu memastikan tujuan akhir sebelum membeli tiket. Pilihan bus dengan tarif paling murah dalam daftar ini berada di kisaran Rp 130 ribu, sedangkan layanan travel mencapai sekitar Rp 300 ribu. Berikut JawaPos.com siapkan rangkumannya.

7 pilihan bus Jakarta-Cilacap Meskipun jumlahnya terbatas, masih terdapat beberapa operator yang bisa menjadi pilihan untuk perjalanan dari Jakarta menuju Cilacap dan wilayah di sekitarnya.

1. PO Sinar Jaya

PO Sinar Jaya menjadi salah satu pilihan dengan tarif relatif terjangkau. Bus ini memiliki sejumlah titik keberangkatan di Jakarta, yakni Terminal Kalideres, Grogol, Terminal Pulo Gebang dan Tanjung Priok.